В четверг, 25 февраля украинской ведущей и участнице проекта «Танцы со звездами» Ольге Фреймут исполняется 39 лет. В честь своего праздника шоувумен дала подписчикам в Instagram новую порцию советов по этикету и рекомендовала книгу о своей личной жизни

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«"Не разбирайте" при разговоре. Лучше начинать на "Вы". И эта формальность не является показателем возраста. На "Вы" принято обращаться даже к детям с 10 лет. Затем можно будет перейти на неформальное общение, но только с разрешения», — начала свой интернет-урок ведущая.

Не стоит, даже в переписке, считает она, реагировать на слова говорящего односложно. По мнению Фреймут, самое плохое слово для ответа это «ок», оно говорит о незаинтересованности в общении.

Посоветовала ведущая как можно чаще произносить имя собеседника, ведь эти звуки самые приятные для любого человека, не стоит, считает эксперт по этикету, и опускаться до уменьшительно-ласкательных слов и выражений.

«Я — Оля, а не солнышко, мася или бубочка. Мягкие обращения уместны разве в диалоге мамы и ребенка», — уточнила она.

В честь своего дня рождения телеведущая также презентовала поклонникам новую книгу, которая называется «Где ест и с кем спит Фреймут».

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Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой, а пожелание приятного аппетита ведущая назвала советским атавизмом.

Уроки этикета от Ольги Фреймут уже стали на Украине предметом шуток. Пародировали ее даже коллеги: певица Анастасия Приходько и ведущая Леся Никитюк.