В четверг, 25 февраля, исполняется 150 лет со дня рождения поэтессы Леси Украинки, которую на Украине особо почитают как борца за развитие украинской культуры и украинского языка. В день рождения писательницы ее ныне живущие медийные соотечественники устроили флешмоб, инициированный ТСН

Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки к 150-летию поэтессы © Тина Кароль/Инстаграм

Телеведущая программы «Светская жизнь» Екатерина Осадчая прочитала стихотворение «Стояла я и слушала весну», актер и телеведущий Юрий Горбунов выбрал «Надеюсь вопреки ожиданию», актриса Ольга Сумская — «Как ребенком, бывало…», музыкант MONATIK предпочел «И все-таки к тебе мысль несется», а певица Тина Кароль исполнила «Вы счастливы, чистые зори».

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Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Косач-Квитка) — знаковая для Украины фигура. Она родилась 25 февраля на территории нынешней Житомирской области, тогда это была Волынская губерния Российской империи. Скончалась писательница в возрасте 42 лет от туберкулеза.

Дату рождения поэтессы на Украине отмечают на государственном уровне, в стране ее считают выдающимся классиком, прежде всего за борьбу за развитие украинской культуры и украинского языка.

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