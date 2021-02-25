В понедельник, 22 февраля, в Сочи состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продолжались более шести часов.
«Я думаю, что за закрытыми дверями осталась самая важная на сегодняшний день часть, можно догадываться по тем косвенным признакам, что происходит между Россией и Белоруссией в оборонной сфере», — заявил Дзермант.
Он напомнил, что в тот же день прозвучало заявление представителей Минобороны Белоруссии о том, что в случае продолжения тенденции наращивания военного потенциала западных стран Минск будет отвечать на это адекватно.
Эксперт также отметил, что российской стороной эти ответы уже прорабатываются. В частности, речь идет о масштабных учениях «Запад-2021», которые пройдут и в Белоруссии, а также о поставках новейших вооружений, комплексов противовоздушной обороны и российских самолетов и вертолетов.
«Это означает, что в военной сфере, оборонительной, Белоруссия и Россия будут совместно отвечать на вызовы со стороны Запада», — подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.