Президенты России и Белоруссии обсудили возможности совместного ответа на вызовы со стороны Запада. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Путин сказал, сколько денег Россия вложила в Белоруссию © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продолжались более шести часов.

«Я думаю, что за закрытыми дверями осталась самая важная на сегодняшний день часть, можно догадываться по тем косвенным признакам, что происходит между Россией и Белоруссией в оборонной сфере», — заявил Дзермант.

Он напомнил, что в тот же день прозвучало заявление представителей Минобороны Белоруссии о том, что в случае продолжения тенденции наращивания военного потенциала западных стран Минск будет отвечать на это адекватно.

Эксперт также отметил, что российской стороной эти ответы уже прорабатываются. В частности, речь идет о масштабных учениях «Запад-2021», которые пройдут и в Белоруссии, а также о поставках новейших вооружений, комплексов противовоздушной обороны и российских самолетов и вертолетов.

«Это означает, что в военной сфере, оборонительной, Белоруссия и Россия будут совместно отвечать на вызовы со стороны Запада», — подчеркнул политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.