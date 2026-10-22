https://ukraina.ru/20261022/ignoriruya-tsenniki-dmitriev-zayavil-chto-evropa-prodolzhaet-skupat-rossiyskiy-gaz-1083991265.html

Игнорируя ценники: Дмитриев заявил, что Европа продолжает скупать российский газ

Игнорируя ценники: Дмитриев заявил, что Европа продолжает скупать российский газ - 22.10.2026 Украина.ру

Игнорируя ценники: Дмитриев заявил, что Европа продолжает скупать российский газ

Европа продолжает закупать российский газ и другие энергоносители, указал на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

2026-10-22T11:11

2026-10-22T11:11

2026-10-22T11:20

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Он подчеркнул, что европейский рынок прямо сейчас приобретает российскую энергию, и об этом факте не стоит забывать. По словам спикера, закупки со стороны европейских государств продолжаются даже на фоне того, что цены на газ в Европе возросли на 140 процентов всего за последний год.Сама международная площадка работает в Стамбуле 22–23 октября. Главной темой экспертных сессий и дискуссий в рамках этого форума стали актуальные вызовы трансформирующегося мирового порядка и меняющейся экономики.Подробнее - в материале Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции на сайте Украина.ру.

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