Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в блиц-опросе Украина.ру подвел итоги переговоров президентов России и Белоруссии

— Там было несколько интересных заявлений, на мой взгляд.

Первое: из уст Александра Лукашенко прозвучала тема возвращения к подписанию дорожных карт — по сути это такая программа, план по максимальному сближению экономик России и Белоруссии, а также финансовой, возможно, налоговой сферы. То есть фактически год мы ничего об этом не слышали, а на самом деле, оказывается, работа над ними велась, они будут модернизированы, возможно, названы как-то по-другому, но это означает, что белорусская сторона от предложения российской, которое прозвучало, ну, по сути, год назад (а может быть и ранее) не отказывается. А это значит, что курс на экономическое сближение остается. Лукашенко это подтвердил, то есть подписание этих документов готовится, осталось только согласовать малую часть этих дорожных карт.

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Второе: что касается актуальной сейчас проблемы коронавируса — подтверждено то, что было обещано российским президентом в плане производства вакцины и локализации этого производства в Белоруссии. Это значительно сокращает издержки белорусской стороны на закупку или на производство своей собственной, хотя Белоруссия тоже, скорее всего, будет пытаться это сделать. То есть, очень серьезная помощь в плане борьбы с коронавирусом.

Еще прозвучала тема образования, Лукашенко поблагодарил российскую сторону за возможность обучения белорусских граждан. Скорее всего, в гуманитарной образовательной сфере будет продолжаться сближение, о чем свидетельствует, кстати, и унификация подходов к тестированию. То есть результаты тестов российских и белорусских абитуриентов будут взаимно признаваться при поступлении в вузы. Это важно для интеграции молодежи в наше общее пространство. Ну и снимает многие барьеры.

На самом деле, хоть и не было каких-то громких заявлений, не было подписания каких-то громких документов, но, тем не менее, видно, что процесс идет.

Белоруссия: Есть ли жизнь после Лукашенко?

И, плюс, в тот же день прозвучало заявление представителей Минобороны Белоруссии о том, что в случае продолжения тенденции наращивания военного потенциала западных стран, Белоруссия будет отвечать на это адекватно. И мы знаем, что с российской стороной эти ответы уже прорабатываются. Во-первых, масштабные учения «Запад-2021», которые пройдут в Белоруссии в том числе, это поставки новейших вооружений, комплексов противовоздушной обороны, поставки новейших российских самолетов и вертолетов. Это означает, что в военной сфере, оборонительной, Белоруссия и Россия будут совместно отвечать на вызовы со стороны Запада.

P.S. Как прошла встреча Путина и Лукашенко.

На переговорах в Сочи 22 февраля, которые продолжались более 6 часов, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, прежде всего двусторонние отношения. Путин отметил, что инструменты взаимодействия между Россией и Белоруссией хорошо отлажены, и ни одного дня не проходит без общения представителей двух стран и поиска решения стоящих перед ними задач. Более того, по его словам, между Москвой и Минском сохраняется стратегическое партнёрство и сотрудничество. В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что в развитии белорусско-российского сотрудничества план действий есть.

«Мы, по-моему, 33 направления обозначили — эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию», — пояснил он.

Почему не состоялось союзное государство? © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

В ходе встречи лидеры также затронули тему борьбы с эпидемией коронавируса. Белоруссия была первой страной, которой Россия предоставила свою вакцину «Спутник V», а поставка очередных партий, как сообщил Путин, запланирована на февраль и март. Но и это ещё не всё — Москва передала Минску технологии производства препарата. По словам российского президента, больше РФ ни с кем так плотно не работает на этом направлении. Лукашенко ответил, что для Белоруссии это серьёзная поддержка, без которой ей было бы трудно с вакцинацией.

В этом контексте президент Белоруссии обратил внимание и на другой аспект: «Создание российской вакцины говорит о высочайшем уровне науки в РФ, а без образования науки не бывает, поэтому это очень сильно повлияло на наших ребят в плане обучения в РФ. За образование и вузы спасибо! Хоть у нас приличный уровень образования, ребята очень активно используют вузы РФ, чтобы получить достойное образование. Ну и ребята из России тоже приезжают. У нас слава богу, здесь барьеров никаких нет».