https://ukraina.ru/20261022/rossiya-i-ukraina-provedut-obmen-telami-pogibshikh-voennosluzhaschikh-22-oktyabrya-1083990378.html
Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября
Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября - 22.10.2026 Украина.ру
Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября
Россия и Украина проведут очередной обмен телами погибших военнослужащих в четверг, 22 октября. Об этом сообщил депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев
2026-10-22T10:36
2026-10-22T10:36
2026-10-22T10:36
новости
украина
россия
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079036588_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_8fe289de97127b90b9b49e709a875ef4.jpg
Предыдущая передача тел погибших состоялась 17 сентября. Тогда, по словам парламентария, российской стороне вернули останки 23 военнослужащих, а украинской передали 252 тела.Ещё один обмен прошёл в середине августа. В его рамках Украина получила тела 261 погибшего, а Россия — 24. Подобные процедуры проводятся в рамках взаимодействия между сторонами.Кроме того, в конце августа при посредничестве Белоруссии состоялся обмен по формуле "10 на 10". Тогда российская сторона вернула десять военнопленных, а украинская — десять гражданских лиц, задержанных за нарушение белорусского законодательства.6 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле "160 на 160". В тот же день российский омбудсмен Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретились во время обмена военнопленными на границе Украины и Белоруссии. Они вместе заходили в автобусы во время обмена пленными и обсуждали с военнослужащими проблемы, о которых те хотели бы рассказать. Позднее самолёт Ил-76МД с освобождёнными российскими военнослужащими приземлился в Московской области.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079036588_112:0:1149:778_1920x0_80_0_0_f3686e7ebcf916756cc0d1764639d8e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир путин, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Украина.ру
Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября
Россия и Украина проведут очередной обмен телами погибших военнослужащих в четверг, 22 октября. Об этом сообщил депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев
Предыдущая передача тел погибших состоялась 17 сентября. Тогда, по словам парламентария, российской стороне вернули останки 23 военнослужащих, а украинской передали 252 тела.
Ещё один обмен прошёл в середине августа. В его рамках Украина получила тела 261 погибшего, а Россия — 24. Подобные процедуры проводятся в рамках взаимодействия между сторонами.
Кроме того, в конце августа при посредничестве Белоруссии состоялся обмен по формуле "10 на 10". Тогда российская сторона вернула десять военнопленных, а украинская — десять гражданских лиц, задержанных за нарушение белорусского законодательства.
6 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле "160 на 160". В тот же день российский омбудсмен Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретились во время обмена военнопленными на границе Украины и Белоруссии.
Они вместе заходили в автобусы во время обмена пленными и обсуждали с военнослужащими проблемы, о которых те хотели бы рассказать. Позднее самолёт Ил-76МД с освобождёнными российскими военнослужащими приземлился в Московской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.