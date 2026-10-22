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Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября

Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября - 22.10.2026 Украина.ру

Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября

Россия и Украина проведут очередной обмен телами погибших военнослужащих в четверг, 22 октября. Об этом сообщил депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев

2026-10-22T10:36

2026-10-22T10:36

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Предыдущая передача тел погибших состоялась 17 сентября. Тогда, по словам парламентария, российской стороне вернули останки 23 военнослужащих, а украинской передали 252 тела.Ещё один обмен прошёл в середине августа. В его рамках Украина получила тела 261 погибшего, а Россия — 24. Подобные процедуры проводятся в рамках взаимодействия между сторонами.Кроме того, в конце августа при посредничестве Белоруссии состоялся обмен по формуле "10 на 10". Тогда российская сторона вернула десять военнопленных, а украинская — десять гражданских лиц, задержанных за нарушение белорусского законодательства.6 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле "160 на 160". В тот же день российский омбудсмен Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретились во время обмена военнопленными на границе Украины и Белоруссии. Они вместе заходили в автобусы во время обмена пленными и обсуждали с военнослужащими проблемы, о которых те хотели бы рассказать. Позднее самолёт Ил-76МД с освобождёнными российскими военнослужащими приземлился в Московской области.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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