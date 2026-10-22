https://ukraina.ru/20261022/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-telami-v-prigraniche-belorussii-1083994120.html

Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии

Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии - 22.10.2026 Украина.ру

Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии

Обмен телами погибших военнослужащих состоялся между Россией и Украиной в четверг на территории Беларуси. Об этом 22 октября сообщает белорусское госагентство БелТА

2026-10-22T13:44

2026-10-22T13:44

2026-10-22T13:44

новости

россия

украина

украина.ру

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/11/1065426337_5:0:1262:707_1920x0_80_0_0_4616a9142c0a2294e5f0f7fbd4a28bbd.jpg

"Очередной обмен телами погибших военнослужащих прошёл сегодня между Россией и Украиной в приграничье Беларуси", — говорится в сообщении.Отмечается, что обмен состоялся в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. "Российская сторона передала украинской 252 тела погибших, Украина России — 25", — говорится в сообщении.По данным агентства, в контексте украинского конфликта Белоруссия продолжает оказывать содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, в вопросах воссоединения семей, обмена военнопленными, телами погибших военнослужащих. На белорусской территории проведено уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий.Предыдущий обмен телами погибших Россия и Украина провели в сентябре. Об этом – в материале Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненыеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, владимир путин