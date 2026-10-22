Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии - 22.10.2026 Украина.ру
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Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии
Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии - 22.10.2026 Украина.ру
Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии
Обмен телами погибших военнослужащих состоялся между Россией и Украиной в четверг на территории Беларуси. Об этом 22 октября сообщает белорусское госагентство БелТА
2026-10-22T13:44
2026-10-22T13:44
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"Очередной обмен телами погибших военнослужащих прошёл сегодня между Россией и Украиной в приграничье Беларуси", — говорится в сообщении.Отмечается, что обмен состоялся в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. "Российская сторона передала украинской 252 тела погибших, Украина России — 25", — говорится в сообщении.По данным агентства, в контексте украинского конфликта Белоруссия продолжает оказывать содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, в вопросах воссоединения семей, обмена военнопленными, телами погибших военнослужащих. На белорусской территории проведено уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий.Предыдущий обмен телами погибших Россия и Украина провели в сентябре. Об этом – в материале Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненыеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Украина.ру, Владимир Путин

Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии

13:44 22.10.2026
 
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ
Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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Обмен телами погибших военнослужащих состоялся между Россией и Украиной в четверг на территории Беларуси. Об этом 22 октября сообщает белорусское госагентство БелТА
"Очередной обмен телами погибших военнослужащих прошёл сегодня между Россией и Украиной в приграничье Беларуси", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обмен состоялся в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. "Российская сторона передала украинской 252 тела погибших, Украина России — 25", — говорится в сообщении.
По данным агентства, в контексте украинского конфликта Белоруссия продолжает оказывать содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, в вопросах воссоединения семей, обмена военнопленными, телами погибших военнослужащих. На белорусской территории проведено уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий.
Предыдущий обмен телами погибших Россия и Украина провели в сентябре. Об этом – в материале Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненые
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября
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