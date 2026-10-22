ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России - 22.10.2026 Украина.ру
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ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России
ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России - 22.10.2026 Украина.ру
ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России
За минувшую ночь и утро силы ПВО сбили 808 беспилотников в разных регионах России. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ
2026-10-22T09:45
2026-10-22T09:45
спецоперация
сво
черное море
россия
москва
сергей собянин
минобороны
вооруженные силы украины
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"В течение прошедшей ночи с 20.00 21 октября до 8.00 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении.В Минобороны уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.Информацию о ночной атаке подтвердил брянский губернатор Егор Ковальчук. По его словам, силы ПВО уничтожили в небе над регионом за прошедшие сутки 75 вражеских БПЛА самолётного типа.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, вследствие атаки в районе Вороново пострадали два человека.Подробнее об атаке ВСУ на российские регионы – в материале Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА
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спецоперация, сво, черное море, россия, москва, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Черное море, Россия, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России

09:45 22.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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За минувшую ночь и утро силы ПВО сбили 808 беспилотников в разных регионах России. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи с 20.00 21 октября до 8.00 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
Информацию о ночной атаке подтвердил брянский губернатор Егор Ковальчук. По его словам, силы ПВО уничтожили в небе над регионом за прошедшие сутки 75 вражеских БПЛА самолётного типа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, вследствие атаки в районе Вороново пострадали два человека.
Подробнее об атаке ВСУ на российские регионы – в материале Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА
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