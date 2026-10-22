https://ukraina.ru/20261022/pvo-sbila-808-bespilotnikov-za-noch-i-utro-massirovannaya-ataka-na-regiony-rossii-1083988365.html
ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России
ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России - 22.10.2026 Украина.ру
ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России
За минувшую ночь и утро силы ПВО сбили 808 беспилотников в разных регионах России. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ
2026-10-22T09:45
2026-10-22T09:45
2026-10-22T09:45
спецоперация
сво
черное море
россия
москва
сергей собянин
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082349449_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a02abbd174cda9ebc54f7798a1a82bc.jpg
"В течение прошедшей ночи с 20.00 21 октября до 8.00 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении.В Минобороны уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.Информацию о ночной атаке подтвердил брянский губернатор Егор Ковальчук. По его словам, силы ПВО уничтожили в небе над регионом за прошедшие сутки 75 вражеских БПЛА самолётного типа.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, вследствие атаки в районе Вороново пострадали два человека.Подробнее об атаке ВСУ на российские регионы – в материале Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА
черное море
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082349449_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_136dde8e970819232f37219fccab2b16.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, черное море, россия, москва, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Черное море, Россия, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России
За минувшую ночь и утро силы ПВО сбили 808 беспилотников в разных регионах России. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи с 20.00 21 октября до 8.00 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
Информацию о ночной атаке подтвердил брянский губернатор Егор Ковальчук. По его словам, силы ПВО уничтожили в небе над регионом за прошедшие сутки 75 вражеских БПЛА самолётного типа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, вследствие атаки в районе Вороново пострадали два человека.