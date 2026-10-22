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"Да он же как Байден": украинские и американские СМИ атакуют Трампа

"Да он же как Байден": украинские и американские СМИ атакуют Трампа - 22.10.2026 Украина.ру

"Да он же как Байден": украинские и американские СМИ атакуют Трампа

Украинское издание "Гордон" со ссылкой на одно из американских изданий заподозрило президента США Дональда Трампа в деменции

2026-10-22T11:30

2026-10-22T11:30

2026-10-22T11:30

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Принадлежащее Дмитрию Гордону* издание обратило внимание на отлёт президента США Дональда Трампа из Белого дома 20 октября."В какой-то момент Трамп повернулся туловищем влево и начал медленно махать рукой в течение нескольких секунд. После этого он сделал несколько шагов вперед, остановился и обернулся, чтобы еще раз помахать. В конце концов, он отдал честь, а затем ещё помахал уже левой рукой. Эти жесты можно воспринять как обращение к толпе, но пикантности видео добавило то, что рядом с Трампом её вообще не было – когда камера перешла с крупного плана на дальний, стало понятно, что вокруг президента США пусто, а рядом находятся лишь три его помощника", — отмечалось в публикации этого украинского СМИ.При этом украинское медиа сослалось на публикацию американского издания Irish Star US, которое сообщило, что поведение Трампа "заставило зрителей утверждать, что президент "либо галлюцинирует, либо пытается имитировать толпу""."Он машет в пустоту. Какие еще "медицинские доказательства" вам нужны, чтобы признать этого человека абсолютно сумасшедшим?" – цитировался один из американцев.Также в украинском и американском СМИ приводились комментарии американцев, утверждавших, что Трамп якобы "теряет рассудок" и что с его "психическим здоровьем что-то не так". Кроме того, делался акцент на возрасте Трампа. Президенту США 80 лет."Его предшественнику Джо Байдену было 82 года, когда он покинул пост. В течение четырёхлетнего срока полномочий Байден демонстрировал признаки ухудшения здоровья, несмотря на высокие оценки во время медосмотров", — также указывалось в публикации "Гордона".При этом и американское, и украинское СМИ умолчали о том, что на сайте Белого дома в разделе "Галереи" есть отдельная подборка фото озаглавленная "Отправление — 20 октября 2026", снятая на лужайке у Белого дома. Таким образом, Трамп, очевидно, позировал фотографу.Кроме того, на видео заметно, что за тремя помощницами Трампа, которым он махал рукой, также находится караульная будка. Президент США вполне мог отдавать воинское приветствие охранявшим его морпехам.Предшественник Трампа на президентском посту в последние годы действительно демонстрировал признаки ухудшения в т.ч. и ментального здоровья. Так, 14 апреля 2022 года Байден в Северной Каролине протянул руку для рукопожатия пустому пространству. Позднее Байден пытался отшутиться. По его словам, так он "здоровается с президентом США"."Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?"" — шутя заявил он в комментарии журналисту Грегу Прайсу.Но шутки не удовлетворяли его противников. Уже после того, как Трамп снова стал президентом, он распорядился убрать с президентской аллеи славы в Белом доме портрет Байдена, заменив его фотографией автопера — механизма, позволяющего подписывать документы без личного участия человека. Трамп утверждал, что Байден в последние годы президентства был недееспособен, и считают, что его сотрудники сговорились использовать автоподпись для принятия решений от его имени.Сторонники Байдена пытаются оправдать экс-президента. Так, в сериале "Нулевой день" от 2025 года, где роль экс-президента, похожего на Байдена, исполнил один из самых непримиримых критиков Трампа Роберт Де Ниро, утверждается, что героя Де Ниро облучали психотронным оружием.* — внесён в список экстремистов и террористов

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сша, новости, дональд трамп, джо байден, роберт де ниро