https://ukraina.ru/20261022/stalo-izvestno-kak-pristrastie-zelenskogo-k-narkotikam-edva-ne-ubilo-ego-1083992520.html
Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его
Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его - 22.10.2026 Украина.ру
Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его
Владимир Зеленский, если верить военно-политическому эксперту Яну Гагину, давно живет на краю пропасти: несколько раз он оказывался на грани смерти, и каждый раз его буквально вытаскивали с того света. Об этом Гагин рассказал МК, заодно объяснив, почему ни одна из сторон конфликта на Украине не хочет, чтобы глава киевского режима исчез
2026-10-22T12:45
2026-10-22T12:45
2026-10-22T12:45
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Слухи о проблемах Зеленского с наркотиками давно уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Врачи-наркологи, разбирая видео с главой киевского режима, приходили к выводу: речь может идти о хронической кокаиновой зависимости. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель однажды обмолвилась, что для его окружения это и вовсе не секрет. Гагин же пошел дальше: по его словам, слухи ходят не только в украинском сегменте интернета, но и в самой администрации Зеленского. И добавил, что считает, что Зеленский нужен живым — ведь кто-то должен отвечать за всё, что творится на Украине. Гагин также напомнил, что в начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект о пожизненной охране для Зеленского и его семьи, а заодно — для ряда руководителей силовых ведомств. По мнению эксперта, это не паника, а трезвый расчет: в Киеве прекрасно понимают, что после войны придут следователи. "Вот Зеленский с членами кабинета и пытаются застраховаться от уголовной ответственности", - отметил Гагин.Что еще важнее, по его словам, в сохранении жизни Зеленского заинтересованы обе стороны. Евросоюзу он нужен как ответчик за совместные с европейскими "подельниками" хищения, а России — как "подсудимый на новом Нюрнбергском процессе". Однако желающих, чтобы Зеленский исчез, как считает Гагин, не меньше — и в России, и на Украине, и в Европе. В Европе — из-за страха, что вскроются финансовые схемы. На Украине — из-за ненависти за погибших отцов, сыновей и братьев, "отправленных на убой". В России — из-за преступлений против мирных людей.Еще в мае этого года Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прямо назвала проблемы Зеленского с наркотиками "секретом Полишинеля". Она уточнила, что лично ничего не видела, но разговаривала со многими людьми, знавшими Зеленского 20–25 лет, — и "все эти люди говорят о кокаине". Мендель также рассказала, что во время работы в Офисе президента Зеленский мог уединиться на 15 минут в ванной, а возвращался оттуда "совершенно другим человеком". А депутат Верховной Рады Гео Лерос и вовсе регулярно обвинял Зеленского и бывшего главу его Офиса Андрея Ермака в наркозависимости, утверждая, что в силовых ведомствах якобы существуют скрытые рапорты о закупках кокаина для Банковой.
https://ukraina.ru/20261022/gopnik-v-politike-goblin-pripechatal-zelenskogo-1083990868.html
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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, ян гагин, юлия мендель, ес, верховная рада, киев, офис президента
Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его
Владимир Зеленский, если верить военно-политическому эксперту Яну Гагину, давно живет на краю пропасти: несколько раз он оказывался на грани смерти, и каждый раз его буквально вытаскивали с того света. Об этом Гагин рассказал МК, заодно объяснив, почему ни одна из сторон конфликта на Украине не хочет, чтобы глава киевского режима исчез
Слухи о проблемах Зеленского с наркотиками давно уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Врачи-наркологи, разбирая видео с главой киевского режима, приходили к выводу: речь может идти о хронической кокаиновой зависимости.
Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель однажды обмолвилась, что для его окружения это и вовсе не секрет. Гагин же пошел дальше: по его словам, слухи ходят не только в украинском сегменте интернета, но и в самой администрации Зеленского.
"Утверждается, что он со своим пристрастием буквально ходит по краю. Несколько раз его "откачивали", оказывали медицинскую помощь", — заявил эксперт.
И добавил, что считает, что Зеленский нужен живым — ведь кто-то должен отвечать за всё, что творится на Украине. Гагин также напомнил, что в начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект о пожизненной охране для Зеленского и его семьи, а заодно — для ряда руководителей силовых ведомств.
По мнению эксперта, это не паника, а трезвый расчет: в Киеве прекрасно понимают, что после войны придут следователи.
"Вот Зеленский с членами кабинета и пытаются застраховаться от уголовной ответственности", - отметил Гагин.
Что еще важнее, по его словам, в сохранении жизни Зеленского заинтересованы обе стороны. Евросоюзу он нужен как ответчик за совместные с европейскими "подельниками" хищения, а России — как "подсудимый на новом Нюрнбергском процессе".
Однако желающих, чтобы Зеленский исчез, как считает Гагин, не меньше — и в России, и на Украине, и в Европе.
В Европе — из-за страха, что вскроются финансовые схемы. На Украине — из-за ненависти за погибших отцов, сыновей и братьев, "отправленных на убой". В России — из-за преступлений против мирных людей.
Еще в мае этого года Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прямо назвала проблемы Зеленского с наркотиками "секретом Полишинеля".
Она уточнила, что лично ничего не видела, но разговаривала со многими людьми, знавшими Зеленского 20–25 лет, — и "все эти люди говорят о кокаине". Мендель также рассказала, что во время работы в Офисе президента Зеленский мог уединиться на 15 минут в ванной, а возвращался оттуда "совершенно другим человеком".
А депутат Верховной Рады Гео Лерос и вовсе регулярно обвинял Зеленского и бывшего главу его Офиса Андрея Ермака в наркозависимости, утверждая, что в силовых ведомствах якобы существуют скрытые рапорты о закупках кокаина для Банковой.