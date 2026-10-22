Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его - 22.10.2026 Украина.ру
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Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его
Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его - 22.10.2026 Украина.ру
Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его
Владимир Зеленский, если верить военно-политическому эксперту Яну Гагину, давно живет на краю пропасти: несколько раз он оказывался на грани смерти, и каждый раз его буквально вытаскивали с того света. Об этом Гагин рассказал МК, заодно объяснив, почему ни одна из сторон конфликта на Украине не хочет, чтобы глава киевского режима исчез
2026-10-22T12:45
2026-10-22T12:45
новости
украина
россия
европа
владимир зеленский
ян гагин
юлия мендель
ес
верховная рада
киев
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Слухи о проблемах Зеленского с наркотиками давно уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Врачи-наркологи, разбирая видео с главой киевского режима, приходили к выводу: речь может идти о хронической кокаиновой зависимости. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель однажды обмолвилась, что для его окружения это и вовсе не секрет. Гагин же пошел дальше: по его словам, слухи ходят не только в украинском сегменте интернета, но и в самой администрации Зеленского. И добавил, что считает, что Зеленский нужен живым — ведь кто-то должен отвечать за всё, что творится на Украине. Гагин также напомнил, что в начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект о пожизненной охране для Зеленского и его семьи, а заодно — для ряда руководителей силовых ведомств. По мнению эксперта, это не паника, а трезвый расчет: в Киеве прекрасно понимают, что после войны придут следователи. "Вот Зеленский с членами кабинета и пытаются застраховаться от уголовной ответственности", - отметил Гагин.Что еще важнее, по его словам, в сохранении жизни Зеленского заинтересованы обе стороны. Евросоюзу он нужен как ответчик за совместные с европейскими "подельниками" хищения, а России — как "подсудимый на новом Нюрнбергском процессе". Однако желающих, чтобы Зеленский исчез, как считает Гагин, не меньше — и в России, и на Украине, и в Европе. В Европе — из-за страха, что вскроются финансовые схемы. На Украине — из-за ненависти за погибших отцов, сыновей и братьев, "отправленных на убой". В России — из-за преступлений против мирных людей.Еще в мае этого года Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прямо назвала проблемы Зеленского с наркотиками "секретом Полишинеля". Она уточнила, что лично ничего не видела, но разговаривала со многими людьми, знавшими Зеленского 20–25 лет, — и "все эти люди говорят о кокаине". Мендель также рассказала, что во время работы в Офисе президента Зеленский мог уединиться на 15 минут в ванной, а возвращался оттуда "совершенно другим человеком". А депутат Верховной Рады Гео Лерос и вовсе регулярно обвинял Зеленского и бывшего главу его Офиса Андрея Ермака в наркозависимости, утверждая, что в силовых ведомствах якобы существуют скрытые рапорты о закупках кокаина для Банковой.
https://ukraina.ru/20261022/gopnik-v-politike-goblin-pripechatal-zelenskogo-1083990868.html
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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, ян гагин, юлия мендель, ес, верховная рада, киев, офис президента
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Юлия Мендель, ЕС, Верховная Рада, Киев, Офис президента

Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его

12:45 22.10.2026
 
© AP / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP / Omar Havana
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Владимир Зеленский, если верить военно-политическому эксперту Яну Гагину, давно живет на краю пропасти: несколько раз он оказывался на грани смерти, и каждый раз его буквально вытаскивали с того света. Об этом Гагин рассказал МК, заодно объяснив, почему ни одна из сторон конфликта на Украине не хочет, чтобы глава киевского режима исчез
Слухи о проблемах Зеленского с наркотиками давно уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Врачи-наркологи, разбирая видео с главой киевского режима, приходили к выводу: речь может идти о хронической кокаиновой зависимости.
Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель однажды обмолвилась, что для его окружения это и вовсе не секрет. Гагин же пошел дальше: по его словам, слухи ходят не только в украинском сегменте интернета, но и в самой администрации Зеленского.
"Утверждается, что он со своим пристрастием буквально ходит по краю. Несколько раз его "откачивали", оказывали медицинскую помощь", — заявил эксперт.
И добавил, что считает, что Зеленский нужен живым — ведь кто-то должен отвечать за всё, что творится на Украине. Гагин также напомнил, что в начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект о пожизненной охране для Зеленского и его семьи, а заодно — для ряда руководителей силовых ведомств.
По мнению эксперта, это не паника, а трезвый расчет: в Киеве прекрасно понимают, что после войны придут следователи.
"Вот Зеленский с членами кабинета и пытаются застраховаться от уголовной ответственности", - отметил Гагин.
Что еще важнее, по его словам, в сохранении жизни Зеленского заинтересованы обе стороны. Евросоюзу он нужен как ответчик за совместные с европейскими "подельниками" хищения, а России — как "подсудимый на новом Нюрнбергском процессе".
Однако желающих, чтобы Зеленский исчез, как считает Гагин, не меньше — и в России, и на Украине, и в Европе.
В Европе — из-за страха, что вскроются финансовые схемы. На Украине — из-за ненависти за погибших отцов, сыновей и братьев, "отправленных на убой". В России — из-за преступлений против мирных людей.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
12:05
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Еще в мае этого года Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прямо назвала проблемы Зеленского с наркотиками "секретом Полишинеля".
Она уточнила, что лично ничего не видела, но разговаривала со многими людьми, знавшими Зеленского 20–25 лет, — и "все эти люди говорят о кокаине". Мендель также рассказала, что во время работы в Офисе президента Зеленский мог уединиться на 15 минут в ванной, а возвращался оттуда "совершенно другим человеком".
А депутат Верховной Рады Гео Лерос и вовсе регулярно обвинял Зеленского и бывшего главу его Офиса Андрея Ермака в наркозависимости, утверждая, что в силовых ведомствах якобы существуют скрытые рапорты о закупках кокаина для Банковой.
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