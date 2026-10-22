Бунт Рады, гнев Трампа и угроза свержения: American Conservative предрек крах Зеленского - 22.10.2026 Украина.ру
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Бунт Рады, гнев Трампа и угроза свержения: American Conservative предрек крах Зеленского
Бунт Рады, гнев Трампа и угроза свержения: American Conservative предрек крах Зеленского - 22.10.2026 Украина.ру
Бунт Рады, гнев Трампа и угроза свержения: American Conservative предрек крах Зеленского
Владимир Зеленский одновременно оказался в кольце нескольких разрастающихся кризисов, стремительно теряя опору как внутри Украины, так и среди ключевых зарубежных партнеров, пишет американский журнал American Conservative
2026-10-22T13:14
2026-10-22T13:25
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По оценке издания, текущее положение дел превратилось для него в самое суровое и непреодолимое испытание за все время нахождения у власти.Позиции Зеленского сейчас подрываются сразу по четырем направлениям: это критическое падение доверия внутри страны, бунт в собственной партии, угроза заморозки финансовой помощи со стороны ЕС, а также фактически разрушенные отношения с Вашингтоном. Журналисты указывают на данные социологических опросов, согласно которым украинское население в принципе не желает видеть Зеленского на посту президента после завершения боевых действий. Более того, издание допускает, что его могут принудительно отстранить от руководства государством еще до того, как конфликт закончится.Серьезный удар по репутации нанесла и ситуация с коррупцией. Зеленский фактически сам загнал себя в ловушку тем, как именно он реагирует на бесконечные коррупционные скандалы, которые теперь напрямую затрагивают людей из его ближайшего окружения. Параллельно нарастает раскол в Верховной раде: некогда ручная партия "Слуга народа" устроила неожиданный демарш — десятки депутатов открыто бойкотируют решения своего лидера или выступают против его инициатив. Этот хаос внутри страны ставит под большой вопрос и выделение европейских денег, на которые так рассчитывает Киев.Однако главной системной проблемой для Зеленского стало окончательное ухудшение отношений с президентом США Дональдом Трампом. Недавно Трамп в очередной раз выступил с жесткой критикой в адрес украинского руководства, обвинив Зеленского в нежелании прекращать боевые действия.Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вашингтон, киев, владимир зеленский, ес, верховная рада, дональд трамп, слуга народа
Новости, Украина, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Верховная Рада, Дональд Трамп, Слуга народа

Бунт Рады, гнев Трампа и угроза свержения: American Conservative предрек крах Зеленского

13:14 22.10.2026 (обновлено: 13:25 22.10.2026)
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Владимир Зеленский одновременно оказался в кольце нескольких разрастающихся кризисов, стремительно теряя опору как внутри Украины, так и среди ключевых зарубежных партнеров, пишет американский журнал American Conservative
По оценке издания, текущее положение дел превратилось для него в самое суровое и непреодолимое испытание за все время нахождения у власти.
Позиции Зеленского сейчас подрываются сразу по четырем направлениям: это критическое падение доверия внутри страны, бунт в собственной партии, угроза заморозки финансовой помощи со стороны ЕС, а также фактически разрушенные отношения с Вашингтоном.
Журналисты указывают на данные социологических опросов, согласно которым украинское население в принципе не желает видеть Зеленского на посту президента после завершения боевых действий. Более того, издание допускает, что его могут принудительно отстранить от руководства государством еще до того, как конфликт закончится.
Серьезный удар по репутации нанесла и ситуация с коррупцией. Зеленский фактически сам загнал себя в ловушку тем, как именно он реагирует на бесконечные коррупционные скандалы, которые теперь напрямую затрагивают людей из его ближайшего окружения.
Параллельно нарастает раскол в Верховной раде: некогда ручная партия "Слуга народа" устроила неожиданный демарш — десятки депутатов открыто бойкотируют решения своего лидера или выступают против его инициатив. Этот хаос внутри страны ставит под большой вопрос и выделение европейских денег, на которые так рассчитывает Киев.
Однако главной системной проблемой для Зеленского стало окончательное ухудшение отношений с президентом США Дональдом Трампом.
Недавно Трамп в очередной раз выступил с жесткой критикой в адрес украинского руководства, обвинив Зеленского в нежелании прекращать боевые действия.
Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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