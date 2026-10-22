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Назван главный кандидат от Европы на роль переговорщика с Путиным

Назван главный кандидат от Европы на роль переговорщика с Путиным - 22.10.2026 Украина.ру

Назван главный кандидат от Европы на роль переговорщика с Путиным

Европейцы хотят наладить контакты с Россией, но не знают, кого можно послать на переговоры

2026-10-22T10:57

2026-10-22T10:57

2026-10-22T10:57

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По информации Politico, в Евросоюзе снова приступили к поиску переговорщика с президентом России Владимиром Путиным. Издание отмечает, что в Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп договорится с Россией за спиной европейских политиков. При этом последние — не в почёте у Путина."Путин не воспринимает Евросоюз как авторитет. Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, не разговаривает с Каей Каллас. Он перестал разговаривать и с другими европейскими лидерами, включая Эммануэля Макрона", — заявил президент Чехии Пётр Павел.Чешский президент предложил выбрать одного или нескольких европейских лидеров и дать им полномочия вести переговоры с Россией.Как сообщило издание, одним из главных кандидатов в переговорщики стал президент Финляндии Александр Стубб. Причина: у него хорошие отношения с Трампом, а Финляндия имеет "большой опыт взаимодействия с Россией".При этом издание умолчало о том, что Финляндия — одна из инициаторов самых жёстких санкций в отношении России. Так, в октябре именно финны выступили за полный запрет выдачи россиянам шенгенских виз.Кроме того, по информации Politico, обсуждается и кандидатура главы Евросовета Антониу Кошты. На прошлой неделе европейские лидеры уже спрашивали его, не пора ли начать переговоры с Путиным, но он отказался.Как заявил изданию один из дипломатов, Кошту — более подходящий кандидат, чем Урсла фон дер Ляйен или Кая Каллас, которых считают слишком тесно связанными с Украиной."Если мы хотим играть роль в переговорах, Кошта должен начать разговаривать с Путиным. Отказываясь от диалога, мы играем на руку нашим противникам", — заявил дипломат.Это — не первая информация о поиске переговорщика. Так, Politico публиковало такие материалы и в мае, и в январе этого года. В майской публикации среди вероятных кандидатур кроме Стубба назывались экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.В январской публикации также называлась кандидатура Стубба. В той же публикации указывалось, что европейцы тогда также пристально следили за переговорами РФ и США."Макрон в последние дни настаивал на том, что в свете двусторонних переговоров между американцами и россиянами [европейцам] важно хотя бы частично участвовать в них. [Премьер-министр Италии Джорджа] Мелони всячески поддерживала это. Они не наивны в отношении того, чего можно достичь в ходе этих переговоров, но <…> в некоторых столицах растет понимание [преимуществ участия в переговорах]", — заявил в январе Politico один из французских чиновников.Примечательно, что в публикациях издания не упоминается такая очевидная, казалось бы кандидатура, как бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

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новости, россия, финляндия, европа, дональд трамп, владимир путин, politico, ес, евросовет, александр стубб