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Оружие из 3D-принтера: украинская разведка рассказала о новых российских ракетах "Филин"

Оружие из 3D-принтера: украинская разведка рассказала о новых российских ракетах "Филин" - 22.10.2026 Украина.ру

Оружие из 3D-принтера: украинская разведка рассказала о новых российских ракетах "Филин"

Российские военные с конца лета начали применять в зоне конфликта новую крылатую ракету наземного базирования под названием "Филин", передает Главное управление разведки Украины

2026-10-22T10:20

2026-10-22T10:20

2026-10-22T10:47

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По данным разведчиков, ключевой особенностью новой разработки является ее невысокая стоимость, которой удалось добиться благодаря производству основных элементов корпуса методом 3D-печати. Ракета оснащена реактивным двигателем отечественного производства, способна развивать скорость до 800 километров в час и преодолевать расстояние до 1,2 тысячи километров. При этом аппарат может выполнять полет как на сверхнизких высотах, так и подниматься до шести километров, а масса его боевой части в зависимости от модификации составляет 50 или 100 килограммов.Об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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