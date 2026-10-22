Оружие из 3D-принтера: украинская разведка рассказала о новых российских ракетах "Филин"
10:20 22.10.2026 (обновлено: 10:47 22.10.2026)
© Фото : Министерство обороны РФ
Российские военные с конца лета начали применять в зоне конфликта новую крылатую ракету наземного базирования под названием "Филин", передает Главное управление разведки Украины
По данным разведчиков, ключевой особенностью новой разработки является ее невысокая стоимость, которой удалось добиться благодаря производству основных элементов корпуса методом 3D-печати.
Ракета оснащена реактивным двигателем отечественного производства, способна развивать скорость до 800 километров в час и преодолевать расстояние до 1,2 тысячи километров.
При этом аппарат может выполнять полет как на сверхнизких высотах, так и подниматься до шести километров, а масса его боевой части в зависимости от модификации составляет 50 или 100 килограммов.
Об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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