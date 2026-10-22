https://ukraina.ru/20261022/emu-by-knigu-pochitat-v-rossii-obozlilis-na-milogo-ublyudka-krida-1083993550.html

"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ

"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ - 22.10.2026 Украина.ру

"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ

Популярный российский певец Егор Крид попал в скандал. Его обвинили в глумлении над памятью жертв нацистской оккупации

2026-10-22T13:34

2026-10-22T13:34

2026-10-22T13:45

россия

запад

кравченко

the washington post

белоруссия

нацисты

великая отечественная война

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Популярный российский певец Егор Крид в своём новом фильме снялся в лонгсливе с изображением героя фильма "Иди и смотри" Флёры, которому дорисовали пирсинг и татуировки.Фильм по сценарию Элема Климова и Алеся Адамовича рассказывает о сожжении нацистскими карателями и коллаборантами белорусской деревни. Исполнивший роль Флёры актёр Алексей Кравченко, которому на момент съёмок было 13 лет, после съёмок долго восстанавливался морально. И это при том, что во время отбора на съёмки ему пришлось просмотреть четырёхчасовую хронику, запечатлевшую зверства нацистов."Полноценная хроника зверств работников концлагерей. Кадры жуткие. Я досмотрел. Уже на тот момент вышел другим человеком", – вспоминал Кравченко.Съёмки "Иди и смотри" проходили на севере Белорусской ССР, актёры лично общались с пережившими оккупацию местными жителями."И вот тогда я понял, что они пережили и насколько это было... Слово "страшно" не подходит. Какой ужас они пережили, что у них до сих пор есть генетически в крови, они это помнят. Это забыть нельзя", – рассказывал десятилетия спустя Кравченко.Местные жители помогли озвучить картину."В сцене, где крестьян сжигают заживо, мы снимали и записывали крики непрофессиональных актеров. Многие из них в детстве сами пережили немецкое вторжение. Женщины причитали, плакали, кричали, вспоминая, как это было на самом деле. Такой фильм, наверное, уже нельзя снять сейчас — тех людей почти не осталось в живых", – вспоминал в комментарии Sputnik Беларусь звукорежиссёр картины Виктор Морс.По результатам опроса читателей журнала "Советский экран" был признан лучшим фильмом 1986 года. В январе 2026 года на фильм "Иди и смотри" обратили внимание на Западе. Восторженные отзывы о фильме опубликовали The New York Times и The Washington Post. На популярном сайте-агрегаторе рецензий на кинопродукцию Rotten Tomatoes "Иди и смотри" получил рейтинг выше 90%.Как сообщил телеграм-канал Mash, одежду с Флёрой выпустил московский концептстор KM20 в сотрудничестве с американским брендом. На принте лицо с постера фильма: главный герой Флёра, переживший смерть родных и сожжение белорусской деревни. Помимо татуировки и пирсинга, дизайнеры добавили ему яркие цвета и надпись "Маркировка дистанции"."Ольга Карпуть, хозяйка магазина КМ20, отказалась разговаривать с Mash и заблокировала нашего журналиста", – сообщил телеграм-канал.Другой телеграм-канал – Baza – сообщил о том, что кинокомпания "Мосфильм" не давала согласия на использования постера фильма "Иди и смотри"."Мосфильм" не давал разрешения на использование постера фильма "Иди и смотри" на лонгсливе, в котором Егор Крид появился в своём новом клипе. Теперь киностудия обсуждает возможные меры в отношении московского магазина КМ20, выпустившего скандальную одежду", – отмечалось в публикации.Как сообщил каналу представитель "Мосфильма" Евгений Долгих, киностудия сотрудничает с известными брендами, но только в рамках 20 фильмов — исключительно комедий. Изображения при этом должны использоваться без переработки. Военные картины для таких целей не предоставляют, а КМ20 даже не обращался на киностудию.В сети уже посоветовали Криду ознакомиться с фильмом, а также с книгой, рассказывающей о зверствах карателей в Белоруссии."Фильм этот я смотрела раз в жизни и помню всю жизнь. Думаю, надо просто "творческой группе" устроить просмотр. И потом ещё заставить прочитать "Жаворонки над Хатынью"", – отметила директор департамента медиа и коммуникаций компании "Интеррос" Наталья Лосева.Весной 2025 года власти отменили концерт Крида в Белоруссии. Недавно певец намекал на возможность проведения концерта в Минске. Однако теперь вряд ли Крида будут ждать в Белоруссии с распростёртыми объятьями.

https://ukraina.ru/20261022/osvobozhdenie-belgrada--perepisyvanie-istorii-po-serbski-1083937394.html

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россия, запад, кравченко, the washington post, белоруссия, нацисты, великая отечественная война