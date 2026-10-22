"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ - 22.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261022/emu-by-knigu-pochitat-v-rossii-obozlilis-na-milogo-ublyudka-krida-1083993550.html
"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ
"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ - 22.10.2026 Украина.ру
"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ
Популярный российский певец Егор Крид попал в скандал. Его обвинили в глумлении над памятью жертв нацистской оккупации
2026-10-22T13:34
2026-10-22T13:45
россия
запад
кравченко
the washington post
белоруссия
нацисты
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1083993421_0:189:1182:854_1920x0_80_0_0_61f8e9733f71f94665f4885d60fa4e31.jpg
Популярный российский певец Егор Крид в своём новом фильме снялся в лонгсливе с изображением героя фильма "Иди и смотри" Флёры, которому дорисовали пирсинг и татуировки.Фильм по сценарию Элема Климова и Алеся Адамовича рассказывает о сожжении нацистскими карателями и коллаборантами белорусской деревни. Исполнивший роль Флёры актёр Алексей Кравченко, которому на момент съёмок было 13 лет, после съёмок долго восстанавливался морально. И это при том, что во время отбора на съёмки ему пришлось просмотреть четырёхчасовую хронику, запечатлевшую зверства нацистов."Полноценная хроника зверств работников концлагерей. Кадры жуткие. Я досмотрел. Уже на тот момент вышел другим человеком", – вспоминал Кравченко.Съёмки "Иди и смотри" проходили на севере Белорусской ССР, актёры лично общались с пережившими оккупацию местными жителями."И вот тогда я понял, что они пережили и насколько это было... Слово "страшно" не подходит. Какой ужас они пережили, что у них до сих пор есть генетически в крови, они это помнят. Это забыть нельзя", – рассказывал десятилетия спустя Кравченко.Местные жители помогли озвучить картину."В сцене, где крестьян сжигают заживо, мы снимали и записывали крики непрофессиональных актеров. Многие из них в детстве сами пережили немецкое вторжение. Женщины причитали, плакали, кричали, вспоминая, как это было на самом деле. Такой фильм, наверное, уже нельзя снять сейчас — тех людей почти не осталось в живых", – вспоминал в комментарии Sputnik Беларусь звукорежиссёр картины Виктор Морс.По результатам опроса читателей журнала "Советский экран" был признан лучшим фильмом 1986 года. В январе 2026 года на фильм "Иди и смотри" обратили внимание на Западе. Восторженные отзывы о фильме опубликовали The New York Times и The Washington Post. На популярном сайте-агрегаторе рецензий на кинопродукцию Rotten Tomatoes "Иди и смотри" получил рейтинг выше 90%.Как сообщил телеграм-канал Mash, одежду с Флёрой выпустил московский концептстор KM20 в сотрудничестве с американским брендом. На принте лицо с постера фильма: главный герой Флёра, переживший смерть родных и сожжение белорусской деревни. Помимо татуировки и пирсинга, дизайнеры добавили ему яркие цвета и надпись "Маркировка дистанции"."Ольга Карпуть, хозяйка магазина КМ20, отказалась разговаривать с Mash и заблокировала нашего журналиста", – сообщил телеграм-канал.Другой телеграм-канал – Baza – сообщил о том, что кинокомпания "Мосфильм" не давала согласия на использования постера фильма "Иди и смотри"."Мосфильм" не давал разрешения на использование постера фильма "Иди и смотри" на лонгсливе, в котором Егор Крид появился в своём новом клипе. Теперь киностудия обсуждает возможные меры в отношении московского магазина КМ20, выпустившего скандальную одежду", – отмечалось в публикации.Как сообщил каналу представитель "Мосфильма" Евгений Долгих, киностудия сотрудничает с известными брендами, но только в рамках 20 фильмов — исключительно комедий. Изображения при этом должны использоваться без переработки. Военные картины для таких целей не предоставляют, а КМ20 даже не обращался на киностудию.В сети уже посоветовали Криду ознакомиться с фильмом, а также с книгой, рассказывающей о зверствах карателей в Белоруссии."Фильм этот я смотрела раз в жизни и помню всю жизнь. Думаю, надо просто "творческой группе" устроить просмотр. И потом ещё заставить прочитать "Жаворонки над Хатынью"", – отметила директор департамента медиа и коммуникаций компании "Интеррос" Наталья Лосева.Весной 2025 года власти отменили концерт Крида в Белоруссии. Недавно певец намекал на возможность проведения концерта в Минске. Однако теперь вряд ли Крида будут ждать в Белоруссии с распростёртыми объятьями.
https://ukraina.ru/20261022/osvobozhdenie-belgrada--perepisyvanie-istorii-po-serbski-1083937394.html
россия
запад
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1083993421_0:0:1182:888_1920x0_80_0_0_dffe65c733919a135ef2437663fed35e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запад, кравченко, the washington post, белоруссия, нацисты, великая отечественная война
Россия, Запад, Кравченко, The Washington Post, Белоруссия, нацисты, Великая Отечественная война

"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ

13:34 22.10.2026 (обновлено: 13:45 22.10.2026)
 
© Фото : скриншот видеоЕгор Крид
Егор Крид - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Популярный российский певец Егор Крид попал в скандал. Его обвинили в глумлении над памятью жертв нацистской оккупации
Популярный российский певец Егор Крид в своём новом фильме снялся в лонгсливе с изображением героя фильма "Иди и смотри" Флёры, которому дорисовали пирсинг и татуировки.
Фильм по сценарию Элема Климова и Алеся Адамовича рассказывает о сожжении нацистскими карателями и коллаборантами белорусской деревни. Исполнивший роль Флёры актёр Алексей Кравченко, которому на момент съёмок было 13 лет, после съёмок долго восстанавливался морально. И это при том, что во время отбора на съёмки ему пришлось просмотреть четырёхчасовую хронику, запечатлевшую зверства нацистов.
"Полноценная хроника зверств работников концлагерей. Кадры жуткие. Я досмотрел. Уже на тот момент вышел другим человеком", – вспоминал Кравченко.
Съёмки "Иди и смотри" проходили на севере Белорусской ССР, актёры лично общались с пережившими оккупацию местными жителями.
"И вот тогда я понял, что они пережили и насколько это было... Слово "страшно" не подходит. Какой ужас они пережили, что у них до сих пор есть генетически в крови, они это помнят. Это забыть нельзя", – рассказывал десятилетия спустя Кравченко.
Местные жители помогли озвучить картину.
"В сцене, где крестьян сжигают заживо, мы снимали и записывали крики непрофессиональных актеров. Многие из них в детстве сами пережили немецкое вторжение. Женщины причитали, плакали, кричали, вспоминая, как это было на самом деле. Такой фильм, наверное, уже нельзя снять сейчас — тех людей почти не осталось в живых", – вспоминал в комментарии Sputnik Беларусь звукорежиссёр картины Виктор Морс.
По результатам опроса читателей журнала "Советский экран" был признан лучшим фильмом 1986 года. В январе 2026 года на фильм "Иди и смотри" обратили внимание на Западе. Восторженные отзывы о фильме опубликовали The New York Times и The Washington Post. На популярном сайте-агрегаторе рецензий на кинопродукцию Rotten Tomatoes "Иди и смотри" получил рейтинг выше 90%.
Как сообщил телеграм-канал Mash, одежду с Флёрой выпустил московский концептстор KM20 в сотрудничестве с американским брендом. На принте лицо с постера фильма: главный герой Флёра, переживший смерть родных и сожжение белорусской деревни. Помимо татуировки и пирсинга, дизайнеры добавили ему яркие цвета и надпись "Маркировка дистанции".
"Ольга Карпуть, хозяйка магазина КМ20, отказалась разговаривать с Mash и заблокировала нашего журналиста", – сообщил телеграм-канал.
Другой телеграм-канал – Baza – сообщил о том, что кинокомпания "Мосфильм" не давала согласия на использования постера фильма "Иди и смотри".
"Мосфильм" не давал разрешения на использование постера фильма "Иди и смотри" на лонгсливе, в котором Егор Крид появился в своём новом клипе. Теперь киностудия обсуждает возможные меры в отношении московского магазина КМ20, выпустившего скандальную одежду", – отмечалось в публикации.
Как сообщил каналу представитель "Мосфильма" Евгений Долгих, киностудия сотрудничает с известными брендами, но только в рамках 20 фильмов — исключительно комедий. Изображения при этом должны использоваться без переработки. Военные картины для таких целей не предоставляют, а КМ20 даже не обращался на киностудию.
В сети уже посоветовали Криду ознакомиться с фильмом, а также с книгой, рассказывающей о зверствах карателей в Белоруссии.
"Фильм этот я смотрела раз в жизни и помню всю жизнь. Думаю, надо просто "творческой группе" устроить просмотр. И потом ещё заставить прочитать "Жаворонки над Хатынью"", – отметила директор департамента медиа и коммуникаций компании "Интеррос" Наталья Лосева.
Весной 2025 года власти отменили концерт Крида в Белоруссии. Недавно певец намекал на возможность проведения концерта в Минске. Однако теперь вряд ли Крида будут ждать в Белоруссии с распростёртыми объятьями.
Жители Белграда приветствуют советских солдат, 30 октября 1944 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
08:00История
Освобождение Белграда – переписывание истории по-сербски20 октября 1944 года подразделения Красной Армии при символическом участии югославских партизан окончательно освободили Белград. Но роль СССР в освобождении Сербии начали принижать ещё во времена правления Иосифа Броза Тито, и эта традиция сохраняется до сих пор
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЗападКравченкоThe Washington PostБелоруссиянацистыВеликая Отечественная война
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:29Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
14:28Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября
14:27"Психополоса". Как готовят современного пехотинца
13:44Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии
13:34"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ
13:32ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: пострадала женщина
13:14Бунт Рады, гнев Трампа и угроза свержения: American Conservative предрек крах Зеленского
12:45Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его
12:38Встреча Путина, Трампа и Зеленского: Рябков рассказал, на какой стадии обсуждение
12:34ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте
12:05"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского
11:57Бессонница и переживания: Зеленский пустил слезу в британском подкасте
11:47Робототехника и спорт в ДНР. Юридическая помощь в Херсонской области. 22 октября 2026 года, утренний эфир 111:15
11:30"Да он же как Байден": украинские и американские СМИ атакуют Трампа
11:11Игнорируя ценники: Дмитриев заявил, что Европа продолжает скупать российский газ
10:57Назван главный кандидат от Европы на роль переговорщика с Путиным
10:36Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих 22 октября
10:26Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было
10:20Оружие из 3D-принтера: украинская разведка рассказала о новых российских ракетах "Филин"
09:45ПВО сбила 808 беспилотников за ночь и утро: массированная атака на регионы России
Лента новостейМолния