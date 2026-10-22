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ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте - 22.10.2026 Украина.ру

ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины, передававшего сведения о размещении сил Черноморского флота. Об этом 22 октября сообщает со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России

2026-10-22T12:34

2026-10-22T12:34

2026-10-22T12:34

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Как установили в ведомстве, житель Севастополя 1969 года рождения по собственной инициативе предложил свои услуги украинской спецслужбе. Используя мессенджер WhatsApp, он отправлял кураторам информацию о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота, которая могла быть использована против безопасности России.Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. По решению суда фигурант заключён под стражу. В ФСБ напомнили, что все лица, согласившиеся сотрудничать с противником, будут установлены и понесут уголовную ответственность.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, севастополь, украина, владимир путин, фсб, черноморский флот, сбу