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Бессонница и переживания: Зеленский пустил слезу в британском подкасте

Бессонница и переживания: Зеленский пустил слезу в британском подкасте - 22.10.2026 Украина.ру

Бессонница и переживания: Зеленский пустил слезу в британском подкасте

Владимир Зеленский эмоционально выступил в интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту, расплакавшись во время разговора и заявив, что очень тяжело переносит конфликт

2026-10-22T11:57

2026-10-22T11:57

2026-10-22T12:17

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В опубликованном тизере он пожаловался на постоянную бессонницу, невыносимые переживания и ужасную боль, которой "никому бы не пожелал". Зеленский добавил, что сейчас "выживает" вместе со всем остальным народом Украины, а когда интервьюер заметил покатившиеся слезы, покорно подтвердил этот факт. Правда, на публичные жалобы о затягивании кризиса накладывается деталь: он сам лишил себя путей к отступлению, когда подписал официальный указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Пока Зеленский демонстрирует эмоции на камеру, за рубежом констатируют, что его время фактически истекло. Как отметил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X, недавняя встреча Путина и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге наглядно показала скорый финал правления Зеленского. По оценке Раттанси, президент США Дональд Трамп видит в экономическом сотрудничестве с Москвой отличный стимул для скорейшего урегулирования ситуации, так что у коррумпированной команды Зеленского почти не осталось шансов удержаться у власти.Подробнее о незавидной судьбе Зеленского - в материале Банду Зеленского — под суд. Украина — труп на искусственном жизнеобеспечении на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, санкт-петербург, владимир зеленский, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру