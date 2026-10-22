"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского - 22.10.2026 Украина.ру
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"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского
"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского - 22.10.2026 Украина.ру
"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского
Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, не стал церемониться в оценке внешнеполитического стиля Владимира Зеленского. В эфире радиостанции Sputnik он назвал поведение главы киевского режима в отношении Запада откровенно наглым
2026-10-22T12:05
2026-10-22T12:05
новости
дмитрий пучков
владимир зеленский
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сша
украина
киев
госдума
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Слова Пучкова прозвучали на фоне недавних заявлений Зеленского касательной дизельной сделки России и США. По словам блогера, глава киевского режима повёл себя так, будто ему все что-то должны. Он подчеркнул, что это не единичный случай — Зеленский и раньше демонстрировал хамство в общении с западными партнерами. В итоге блогер дал его стилю ёмкое определение — "дипломатия криворожской подворотни". И добавил: "Гопник, запущенный в политику".Ранее Пучков уже задавался вопросом, кто на самом деле управляет Украиной. По его словам, страна живет на чужие деньги, получает чужое оружие, специалистов и разведданные — и при этом ведет себя так, будто делает одолжение своим спонсорам. Это далеко не первый раз, когда Зеленского обвиняют в хамстве. Вспомнить хотя бы его ответ журналистам на Генассамблее ООН в сентябре 2026 года. На вопрос, когда он приедет в Москву, Зеленский ответил "на ракете", добавив в конце нецензурное слово. Депутат Госдумы Михаил Шеремет тогда назвал это "хамством, уличной полемикой и невменяемостью", отметив, что такое поведение подрывает серьезность любых заявлений о переговорах. В июне этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Зеленского в выдвижении "абсолютно нереалистичных и даже хамских условий не только Москве, но и своим европейским кураторам". Тогда возмущение вызвали слова главы киевского режима о том, что Украина будет самостоятельно определять, кто именно станет переговорщиком со стороны Европы. Американские чиновники в комментариях для CNN также отмечали, что Зеленский позволяет себе публично поправлять главу Белого дома Дональда Трампа или американского вице-президента Джей Ди Вэнса, что воспринимается как нарушение дипломатического такта. И это на фоне зависимости Украины от американской финансовой и военной помощи. Отдельная история — стиль одежды. С 2022 года Зеленский перешел на так называемый милитари-стиль: футболки, толстовки цвета хаки, брюки-карго, что регулярно критикуют эксперты и политики, видя в этом неуважение к принимающей стороне. В начале 2025 года во время визита в Белый дом американский репортер Брендон Гленн и ряд чиновников раскритиковали его за отказ от костюма в Овальном кабинете. Источники сообщали, что неформальный вид "испортил дипломатическую обстановку", а эксперты позже связывали ужесточение риторики Зеленского с тем, что Трамп устроил ему за это "публичную порку" перед прессой. На прямые претензии Зеленский ответил с той же дерзостью: "Я надену костюм после того, как закончится эта война". Эксперты по этикету неоднократно заявляли, что его внешний вид выходит за рамки допустимого.Подробнее о том, как между тем развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.
https://ukraina.ru/20261019/belyy-dom-dobivaetsya-kapitulyatsii-na-zapade-raskryli-kuda-vedet-dizelnaya-sdelka-trampa-1083921784.html
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новости, дмитрий пучков, владимир зеленский, запад, sputnik, россия, сша, украина, киев, госдума, оон, дональд трамп, москва
Новости, Дмитрий Пучков, Владимир Зеленский, Запад, Sputnik, Россия, США, Украина, Киев, Госдума, ООН, Дональд Трамп, Москва

"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского

12:05 22.10.2026
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© REUTERS / Yves Herman
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Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, не стал церемониться в оценке внешнеполитического стиля Владимира Зеленского. В эфире радиостанции Sputnik он назвал поведение главы киевского режима в отношении Запада откровенно наглым
Слова Пучкова прозвучали на фоне недавних заявлений Зеленского касательной дизельной сделки России и США. По словам блогера, глава киевского режима повёл себя так, будто ему все что-то должны.
"Вылезает Зеленский: "Вот, Москва будет продавать дизель вам, а нам что?" Наглый, как обезьяна, натурально", — не сдержал эмоций Пучков.
Он подчеркнул, что это не единичный случай — Зеленский и раньше демонстрировал хамство в общении с западными партнерами. В итоге блогер дал его стилю ёмкое определение — "дипломатия криворожской подворотни". И добавил: "Гопник, запущенный в политику".
Ранее Пучков уже задавался вопросом, кто на самом деле управляет Украиной. По его словам, страна живет на чужие деньги, получает чужое оружие, специалистов и разведданные — и при этом ведет себя так, будто делает одолжение своим спонсорам.
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Это далеко не первый раз, когда Зеленского обвиняют в хамстве. Вспомнить хотя бы его ответ журналистам на Генассамблее ООН в сентябре 2026 года. На вопрос, когда он приедет в Москву, Зеленский ответил "на ракете", добавив в конце нецензурное слово. Депутат Госдумы Михаил Шеремет тогда назвал это "хамством, уличной полемикой и невменяемостью", отметив, что такое поведение подрывает серьезность любых заявлений о переговорах.
В июне этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Зеленского в выдвижении "абсолютно нереалистичных и даже хамских условий не только Москве, но и своим европейским кураторам". Тогда возмущение вызвали слова главы киевского режима о том, что Украина будет самостоятельно определять, кто именно станет переговорщиком со стороны Европы.
Американские чиновники в комментариях для CNN также отмечали, что Зеленский позволяет себе публично поправлять главу Белого дома Дональда Трампа или американского вице-президента Джей Ди Вэнса, что воспринимается как нарушение дипломатического такта. И это на фоне зависимости Украины от американской финансовой и военной помощи.
Отдельная история — стиль одежды. С 2022 года Зеленский перешел на так называемый милитари-стиль: футболки, толстовки цвета хаки, брюки-карго, что регулярно критикуют эксперты и политики, видя в этом неуважение к принимающей стороне.
В начале 2025 года во время визита в Белый дом американский репортер Брендон Гленн и ряд чиновников раскритиковали его за отказ от костюма в Овальном кабинете. Источники сообщали, что неформальный вид "испортил дипломатическую обстановку", а эксперты позже связывали ужесточение риторики Зеленского с тем, что Трамп устроил ему за это "публичную порку" перед прессой.
На прямые претензии Зеленский ответил с той же дерзостью: "Я надену костюм после того, как закончится эта война". Эксперты по этикету неоднократно заявляли, что его внешний вид выходит за рамки допустимого.
Подробнее о том, как между тем развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.
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