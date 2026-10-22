https://ukraina.ru/20261022/gopnik-v-politike-goblin-pripechatal-zelenskogo-1083990868.html

"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского

"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского - 22.10.2026 Украина.ру

"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, не стал церемониться в оценке внешнеполитического стиля Владимира Зеленского. В эфире радиостанции Sputnik он назвал поведение главы киевского режима в отношении Запада откровенно наглым

2026-10-22T12:05

2026-10-22T12:05

2026-10-22T12:05

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Слова Пучкова прозвучали на фоне недавних заявлений Зеленского касательной дизельной сделки России и США. По словам блогера, глава киевского режима повёл себя так, будто ему все что-то должны. Он подчеркнул, что это не единичный случай — Зеленский и раньше демонстрировал хамство в общении с западными партнерами. В итоге блогер дал его стилю ёмкое определение — "дипломатия криворожской подворотни". И добавил: "Гопник, запущенный в политику".Ранее Пучков уже задавался вопросом, кто на самом деле управляет Украиной. По его словам, страна живет на чужие деньги, получает чужое оружие, специалистов и разведданные — и при этом ведет себя так, будто делает одолжение своим спонсорам. Это далеко не первый раз, когда Зеленского обвиняют в хамстве. Вспомнить хотя бы его ответ журналистам на Генассамблее ООН в сентябре 2026 года. На вопрос, когда он приедет в Москву, Зеленский ответил "на ракете", добавив в конце нецензурное слово. Депутат Госдумы Михаил Шеремет тогда назвал это "хамством, уличной полемикой и невменяемостью", отметив, что такое поведение подрывает серьезность любых заявлений о переговорах. В июне этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Зеленского в выдвижении "абсолютно нереалистичных и даже хамских условий не только Москве, но и своим европейским кураторам". Тогда возмущение вызвали слова главы киевского режима о том, что Украина будет самостоятельно определять, кто именно станет переговорщиком со стороны Европы. Американские чиновники в комментариях для CNN также отмечали, что Зеленский позволяет себе публично поправлять главу Белого дома Дональда Трампа или американского вице-президента Джей Ди Вэнса, что воспринимается как нарушение дипломатического такта. И это на фоне зависимости Украины от американской финансовой и военной помощи. Отдельная история — стиль одежды. С 2022 года Зеленский перешел на так называемый милитари-стиль: футболки, толстовки цвета хаки, брюки-карго, что регулярно критикуют эксперты и политики, видя в этом неуважение к принимающей стороне. В начале 2025 года во время визита в Белый дом американский репортер Брендон Гленн и ряд чиновников раскритиковали его за отказ от костюма в Овальном кабинете. Источники сообщали, что неформальный вид "испортил дипломатическую обстановку", а эксперты позже связывали ужесточение риторики Зеленского с тем, что Трамп устроил ему за это "публичную порку" перед прессой. На прямые претензии Зеленский ответил с той же дерзостью: "Я надену костюм после того, как закончится эта война". Эксперты по этикету неоднократно заявляли, что его внешний вид выходит за рамки допустимого.Подробнее о том, как между тем развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.

https://ukraina.ru/20261019/belyy-dom-dobivaetsya-kapitulyatsii-na-zapade-raskryli-kuda-vedet-dizelnaya-sdelka-trampa-1083921784.html

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