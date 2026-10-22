Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было - 22.10.2026 Украина.ру
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Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было
Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было - 22.10.2026 Украина.ру
Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было
В объективы камер журналистов попали рукописные заметки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, сделанные им во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
2026-10-22T10:26
2026-10-22T10:26
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financial times
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Когда именно спецпредставитель американского президента сделал эти записи, неизвестно. На листке, который держал в руках Уиткофф, было написано несколько пунктов: "спасибо — видение Трампа";"встретился с европейцами… вчера";"я чувствую импульс. Надо развить этот успех";"деловое соглашение"."Видение Трампа" — это, судя по всему, тот самый план, о котором уже пишут западные СМИ: мирное соглашение по Украине, которое Дональд Трамп хочет заключить в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами. По данным The Atlantic, американский президент видит себя центральным посредником и миротворцем, а саму церемонию подписания планирует как "масштабную историческую мизансцену": он стоит между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в момент заключения мира. Ради этого результата Вашингтон готов оказать жесткое давление на Киев, чтобы заставить его пойти на уступки до начала декабря. "Встретился с европейцами" — очевидно, речь о переговорах в Осло, где обсуждались новые подходы Киева и Европы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, именно об этих подходах Уиткофф и проинформировал Путина. Правда, тут же оговорился: среди новых моментов, изложенных американским спецпосланником, "не так уж много полезного для урегулирования". То есть Уиткофф привёз некие европейские и украинские предложения, но, по оценке Москвы, ничего принципиально нового или выгодного в них не оказалось."Я чувствую импульс. Надо развить этот успех" — эта строчка в блокноте Уиткоффа, пожалуй, самая многозначительная. Потому что речь, вероятнее всего, идёт о подвижке в украинском вопросе. По Ушакову, Украина была центральной темой встречи, и Москва готова возобновить трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября — по главной теме, которой является выстраивание системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. Более того, стороны затронули и перспективу трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае — Пекин готовит ее и при благоприятном раскладе впишет в программу. Именно этот "импульс" Уиткофф, судя по всему, и почувствовал: стороны нащупали возможность сдвинуть процесс с мертвой точки. В пользу этой версии говорит и заявление самого Трампа, сделанное накануне вечером: война на Украине, возможно, ближе всего к завершению, чем когда-либо.А вот "деловое соглашение" — это, вероятно, уже про другое: на встрече обсуждались совместные масштабные экономические проекты РФ и США, которые, по словам Ушакова, "открывают большие перспективы сотрудничества". Сам Уиткофф в своих соцсетях написал, что переговоры были конструктивными и продолжатся в трёхстороннем формате. А Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщает: Россия приняла предложение Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера о проведении технических переговоров между США, Россией и Украиной. Украина согласилась с этой идеей во время переговоров в Осло.А что же Украина? По данным The Atlantic, в окружении Трампа инициативу, благодаря которой американский президент "окажется между Путиным и Зеленским" открыто поддерживают, а отдельные представители команды пренебрежительно называют Украину "коррумпированной провинцией", не обладающей реальной политической самостоятельностью. Один из высокопоставленных украинских чиновников признался: "Все стратегические решения, определяющие судьбу Киева, принимаются за его спиной. Похоже, всё это происходит без нас".Подробнее о том, как развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.
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Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Россия, Financial Times

Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было

10:26 22.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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В объективы камер журналистов попали рукописные заметки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, сделанные им во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Когда именно спецпредставитель американского президента сделал эти записи, неизвестно. На листке, который держал в руках Уиткофф, было написано несколько пунктов:
"спасибо — видение Трампа";
"встретился с европейцами… вчера";
"я чувствую импульс. Надо развить этот успех";
"деловое соглашение".
"Видение Трампа" — это, судя по всему, тот самый план, о котором уже пишут западные СМИ: мирное соглашение по Украине, которое Дональд Трамп хочет заключить в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами.
По данным The Atlantic, американский президент видит себя центральным посредником и миротворцем, а саму церемонию подписания планирует как "масштабную историческую мизансцену": он стоит между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в момент заключения мира. Ради этого результата Вашингтон готов оказать жесткое давление на Киев, чтобы заставить его пойти на уступки до начала декабря.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
Вчера, 18:10
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"Встретился с европейцами" — очевидно, речь о переговорах в Осло, где обсуждались новые подходы Киева и Европы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, именно об этих подходах Уиткофф и проинформировал Путина.
Правда, тут же оговорился: среди новых моментов, изложенных американским спецпосланником, "не так уж много полезного для урегулирования". То есть Уиткофф привёз некие европейские и украинские предложения, но, по оценке Москвы, ничего принципиально нового или выгодного в них не оказалось.
"Я чувствую импульс. Надо развить этот успех" — эта строчка в блокноте Уиткоффа, пожалуй, самая многозначительная. Потому что речь, вероятнее всего, идёт о подвижке в украинском вопросе.
По Ушакову, Украина была центральной темой встречи, и Москва готова возобновить трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября — по главной теме, которой является выстраивание системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. Более того, стороны затронули и перспективу трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае — Пекин готовит ее и при благоприятном раскладе впишет в программу.
Именно этот "импульс" Уиткофф, судя по всему, и почувствовал: стороны нащупали возможность сдвинуть процесс с мертвой точки. В пользу этой версии говорит и заявление самого Трампа, сделанное накануне вечером: война на Украине, возможно, ближе всего к завершению, чем когда-либо.
А вот "деловое соглашение" — это, вероятно, уже про другое: на встрече обсуждались совместные масштабные экономические проекты РФ и США, которые, по словам Ушакова, "открывают большие перспективы сотрудничества".
Сам Уиткофф в своих соцсетях написал, что переговоры были конструктивными и продолжатся в трёхстороннем формате. А Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщает: Россия приняла предложение Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера о проведении технических переговоров между США, Россией и Украиной. Украина согласилась с этой идеей во время переговоров в Осло.
А что же Украина? По данным The Atlantic, в окружении Трампа инициативу, благодаря которой американский президент "окажется между Путиным и Зеленским" открыто поддерживают, а отдельные представители команды пренебрежительно называют Украину "коррумпированной провинцией", не обладающей реальной политической самостоятельностью.
Один из высокопоставленных украинских чиновников признался: "Все стратегические решения, определяющие судьбу Киева, принимаются за его спиной. Похоже, всё это происходит без нас".
Подробнее о том, как развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.
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