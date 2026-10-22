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Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было

Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было - 22.10.2026 Украина.ру

Уиткофф засветил личные записи во время переговоров с Путиным: что там было

В объективы камер журналистов попали рукописные заметки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, сделанные им во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

2026-10-22T10:26

2026-10-22T10:26

2026-10-22T10:26

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Когда именно спецпредставитель американского президента сделал эти записи, неизвестно. На листке, который держал в руках Уиткофф, было написано несколько пунктов: "спасибо — видение Трампа";"встретился с европейцами… вчера";"я чувствую импульс. Надо развить этот успех";"деловое соглашение"."Видение Трампа" — это, судя по всему, тот самый план, о котором уже пишут западные СМИ: мирное соглашение по Украине, которое Дональд Трамп хочет заключить в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами. По данным The Atlantic, американский президент видит себя центральным посредником и миротворцем, а саму церемонию подписания планирует как "масштабную историческую мизансцену": он стоит между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в момент заключения мира. Ради этого результата Вашингтон готов оказать жесткое давление на Киев, чтобы заставить его пойти на уступки до начала декабря. "Встретился с европейцами" — очевидно, речь о переговорах в Осло, где обсуждались новые подходы Киева и Европы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, именно об этих подходах Уиткофф и проинформировал Путина. Правда, тут же оговорился: среди новых моментов, изложенных американским спецпосланником, "не так уж много полезного для урегулирования". То есть Уиткофф привёз некие европейские и украинские предложения, но, по оценке Москвы, ничего принципиально нового или выгодного в них не оказалось."Я чувствую импульс. Надо развить этот успех" — эта строчка в блокноте Уиткоффа, пожалуй, самая многозначительная. Потому что речь, вероятнее всего, идёт о подвижке в украинском вопросе. По Ушакову, Украина была центральной темой встречи, и Москва готова возобновить трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября — по главной теме, которой является выстраивание системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. Более того, стороны затронули и перспективу трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае — Пекин готовит ее и при благоприятном раскладе впишет в программу. Именно этот "импульс" Уиткофф, судя по всему, и почувствовал: стороны нащупали возможность сдвинуть процесс с мертвой точки. В пользу этой версии говорит и заявление самого Трампа, сделанное накануне вечером: война на Украине, возможно, ближе всего к завершению, чем когда-либо.А вот "деловое соглашение" — это, вероятно, уже про другое: на встрече обсуждались совместные масштабные экономические проекты РФ и США, которые, по словам Ушакова, "открывают большие перспективы сотрудничества". Сам Уиткофф в своих соцсетях написал, что переговоры были конструктивными и продолжатся в трёхстороннем формате. А Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщает: Россия приняла предложение Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера о проведении технических переговоров между США, Россией и Украиной. Украина согласилась с этой идеей во время переговоров в Осло.А что же Украина? По данным The Atlantic, в окружении Трампа инициативу, благодаря которой американский президент "окажется между Путиным и Зеленским" открыто поддерживают, а отдельные представители команды пренебрежительно называют Украину "коррумпированной провинцией", не обладающей реальной политической самостоятельностью. Один из высокопоставленных украинских чиновников признался: "Все стратегические решения, определяющие судьбу Киева, принимаются за его спиной. Похоже, всё это происходит без нас".Подробнее о том, как развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.

https://ukraina.ru/20261021/za-spinoy-ukrainy-i-v-golf-klube-tramp-pridumal-kak-dolzhno-vyglyadet-mirnoe-soglashenie-1083978902.html

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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, россия, financial times