https://ukraina.ru/20261022/psikhopolosa-kak-gotovyat-sovremennogo-pekhotintsa-1083995584.html

Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму

Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму - 22.10.2026 Украина.ру

Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму

Специальная военная операция — это "война дронов", но решающие сражения по-прежнему идут на земле. Пехота работает в условиях постоянной угрозы с воздуха, важны Украина.ру, 22.10.2026

2026-10-22T14:27

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украина.ру

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Специальная военная операция — это "война дронов", но решающие сражения по-прежнему идут на земле. Пехота работает в условиях постоянной угрозы с воздуха, важны не только навыки стрельбы, но и психологическая устойчивость.Как бойцов ВС РФ учат не бояться — смотрите в спецрепортаже военных корреспондентов "Украина.ру" Игоря Гомольского и Виктора Дурбы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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