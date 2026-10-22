Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму - 22.10.2026 Украина.ру
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Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму
Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму - 22.10.2026 Украина.ру
Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму
Специальная военная операция — это "война дронов", но решающие сражения по-прежнему идут на земле. Пехота работает в условиях постоянной угрозы с воздуха, важны Украина.ру, 22.10.2026
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Специальная военная операция — это "война дронов", но решающие сражения по-прежнему идут на земле. Пехота работает в условиях постоянной угрозы с воздуха, важны не только навыки стрельбы, но и психологическая устойчивость.Как бойцов ВС РФ учат не бояться — смотрите в спецрепортаже военных корреспондентов "Украина.ру" Игоря Гомольского и Виктора Дурбы.
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Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму

14:27 22.10.2026 (обновлено: 14:50 22.10.2026)
 
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Специальная военная операция — это "война дронов", но решающие сражения по-прежнему идут на земле. Пехота работает в условиях постоянной угрозы с воздуха, важны не только навыки стрельбы, но и психологическая устойчивость.

Как бойцов ВС РФ учат не бояться — смотрите в спецрепортаже военных корреспондентов "Украина.ру" Игоря Гомольского и Виктора Дурбы.
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