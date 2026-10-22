ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: пострадала женщина - 22.10.2026 Украина.ру
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ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: пострадала женщина
ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: пострадала женщина - 22.10.2026 Украина.ру
ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дрона по территории сахарного завода в посёлке имени Куйбышева Рыльского района Курской области. Об этом 22 октября сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в Max
2026-10-22T13:32
2026-10-22T13:32
спецоперация
сво
курская область
хинштейн
юрий гущин
мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
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49-летняя женщина самостоятельно обратилась в больницу.По данным Хинштейна, это третья атака на предприятие в октябре. В результате первой пострадали трое мужчин в возрасте 41 года, 43 и 53 лет — они получили осколочные ранения. После второй у 56-летней женщины диагностировали акубаротравму и травму головы.В посёлке имени Куйбышева учреждено АО "Промсахар", которое входит в холдинг "Объединённые кондитеры" группы "Гута" Юрия Гущина. Юрлицо предприятия было учреждено в апреле 2024 года для производства сахара из сахарной свёклы. По итогам 2025 года общество выручило 3,1 млрд руб. (+42% за год, в 2024-м — 2,2 млрд) и получило 265 млн руб. убытка (-102%, 131 млн руб.).По данным Александра Хинштейна, за минувшие сутки над Курской областью сбили 235 беспилотников. ВСУ 76 раз применили артиллерию и десять раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате пострадали 73-летняя и 82-летняя женщины.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, курская область, хинштейн, юрий гущин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, Курская область, Хинштейн, Юрий Гущин, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: пострадала женщина

13:32 22.10.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дрона по территории сахарного завода в посёлке имени Куйбышева Рыльского района Курской области. Об этом 22 октября сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в Max
49-летняя женщина самостоятельно обратилась в больницу.
По данным Хинштейна, это третья атака на предприятие в октябре. В результате первой пострадали трое мужчин в возрасте 41 года, 43 и 53 лет — они получили осколочные ранения. После второй у 56-летней женщины диагностировали акубаротравму и травму головы.
В посёлке имени Куйбышева учреждено АО "Промсахар", которое входит в холдинг "Объединённые кондитеры" группы "Гута" Юрия Гущина. Юрлицо предприятия было учреждено в апреле 2024 года для производства сахара из сахарной свёклы. По итогам 2025 года общество выручило 3,1 млрд руб. (+42% за год, в 2024-м — 2,2 млрд) и получило 265 млн руб. убытка (-102%, 131 млн руб.).
По данным Александра Хинштейна, за минувшие сутки над Курской областью сбили 235 беспилотников. ВСУ 76 раз применили артиллерию и десять раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате пострадали 73-летняя и 82-летняя женщины.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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