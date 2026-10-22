Встреча Путина, Трампа и Зеленского: Рябков рассказал, на какой стадии обсуждение - 22.10.2026 Украина.ру
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Встреча Путина, Трампа и Зеленского: Рябков рассказал, на какой стадии обсуждение
Встреча Путина, Трампа и Зеленского: Рябков рассказал, на какой стадии обсуждение - 22.10.2026 Украина.ру
Встреча Путина, Трампа и Зеленского: Рябков рассказал, на какой стадии обсуждение
Российская сторона ведет проработку возможной встречи лидеров России, США и Украины, однако никаких окончательных договоренностей или четкого понимания на этот счет пока нет, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
2026-10-22T12:38
2026-10-22T12:38
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Он подтвердил, что сама тема организации переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским сейчас активно звучит, но полноценного согласия стороны еще не достигли, хотя обсуждение продолжается.Во время своего выступления на Нижегородском экономическом форуме дипломат отметил, что найти общий язык сейчас очень непросто. При этом он подчеркнул, что Москва не отступит от своего главного требования: любой финал украинского кризиса должен раз и навсегда устранить его первопричины. По словам Рябкова, абсолютно любое решение — будь то мирное дипломатическое соглашение или военный исход, если дипломатия провалится, — обязано надежно ликвидировать те базовые проблемы, из-за которых начало спецоперации стало неотвратимым.Накануне Владимир Путин провел трехчасовую встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В этих переговорах с российской стороны также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, а само мероприятие показало, что контуры возможного урегулирования уже начинают обсуждаться напрямую.Подробнее о том, как развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.
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новости, россия, сша, европа, владимир путин, сергей рябков, дональд трамп
Новости, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Сергей Рябков, Дональд Трамп

Встреча Путина, Трампа и Зеленского: Рябков рассказал, на какой стадии обсуждение

12:38 22.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Российская сторона ведет проработку возможной встречи лидеров России, США и Украины, однако никаких окончательных договоренностей или четкого понимания на этот счет пока нет, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Он подтвердил, что сама тема организации переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским сейчас активно звучит, но полноценного согласия стороны еще не достигли, хотя обсуждение продолжается.
Во время своего выступления на Нижегородском экономическом форуме дипломат отметил, что найти общий язык сейчас очень непросто. При этом он подчеркнул, что Москва не отступит от своего главного требования: любой финал украинского кризиса должен раз и навсегда устранить его первопричины.
По словам Рябкова, абсолютно любое решение — будь то мирное дипломатическое соглашение или военный исход, если дипломатия провалится, — обязано надежно ликвидировать те базовые проблемы, из-за которых начало спецоперации стало неотвратимым.
Накануне Владимир Путин провел трехчасовую встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В этих переговорах с российской стороны также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, а само мероприятие показало, что контуры возможного урегулирования уже начинают обсуждаться напрямую.
Подробнее о том, как развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.
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