Белорусская сторона поступает очень хитро в вопросе о возможной выдачи нового российского кредита: сначала она эти слухи разгоняет, а потом Минфин Белоруссии эти слухи опровергает. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт полагает, что именно в размере 3 млрд долларов кредит Белоруссии предоставлять не будут, но какие-то деньги дать могут, потому что белорусская сторона занимается вымогательством.

«С другой стороны, это вымогательство должно быть обеспечено хоть какими-то шагами в сторону России. Пока есть только перевалка грузов через российские порты», — указал Безпалько.

С другой стороны, добавил политолог, переориентация грузопотока может быть одним из условий для получения нового кредита, когда Россия получит от этого прибыль, но всю эту прибыль она должна будет отдать белорусской стороне в качестве кредита.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.