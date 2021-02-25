У граждан Белоруссии есть претензии к президенту Александру Лукашенко, но они боятся, что с его уходом ситуация в республике будет только хуже. Об этом рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич о Всебелорусском собрании и перспективах Союзного государства: Будем относиться к этому с осторожным оптимизмом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я Всегда слышал следующее: у нас огромное количество претензий к власти. Я на это говорил: так скоро выборы, проголосуйте за кого-то ещё. А в ответ, как правило, звучало: что-то неохота. Спрашивал: почему? А в ответ: этот порядок мы знаем, мы к нему привыкли… А будет ли новый лучше?» — указал Межевич.

Специалист отметил, что процент этих людей весьма и весьма велик, но вы их не увидите в телевизионном эфире, не прочтёте на страницах газет, а даже интернетом они в большинстве своем не пользуются.

По его словам, и представители оппозиции, и представители власти обычно акцентируют внимание на своей поддержке и низко оценивают поддержку оппонентов, но самая большая часть народа пока безмолвствует.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.