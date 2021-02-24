Полицейским, охранявшим Офис президента во время акции праворадикалов, не выдали спецсредства, чтоб избежать кровопролития. Об этом 24 февраля в эфире телеканала «Украина 24» заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко

Будни внешнего управления. Гибридный суверенитет Украины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.

«Задача стояла создать условия, при которых полицейские давали бы сдачи этим людям. Мы специально не выдавали полицейским ни дубинок, ни слезоточивого газа — для того, чтобы как раз не допустить какого-то насилия со стороны полиции», — сказал Геращенко.

В схватках с праворадикалами, которые применяли баллончики со слезоточивым газом, пострадали 27 стражей порядка. В полицию доставили 24 наиболее активных участников акции, которых после дачи объяснений отпустили.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

*Деятельность организации запрещена в РФ.