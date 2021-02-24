«Крым и Донбасс — это Украина», — сказала Тихановская.
Она сравнила ситуацию с Крымом, который воссоединился с РФ в результате волеизъявления жителей полуострова, с выборами в Белоруссии.
«Когда мы сейчас понимаем, что по закону у нас президент проиграл [выборы], но фактически он удерживает власть. Наверное, ситуация стала понятнее, и уже не надо ничего вуалировать», — сказала она.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, президент Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях. В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.