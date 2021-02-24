Крым и Донбасс принадлежат Украине. Такую точку зрения высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 23 февраля в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Тихановская высказала претензии международному сообществу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Она сравнила ситуацию с Крымом, который воссоединился с РФ в результате волеизъявления жителей полуострова, с выборами в Белоруссии.

«Когда мы сейчас понимаем, что по закону у нас президент проиграл [выборы], но фактически он удерживает власть. Наверное, ситуация стала понятнее, и уже не надо ничего вуалировать», — сказала она.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, президент Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях. В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.