Санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко незаконны без решения суда. Об этом рассказал председатель комитета ассоциации юристов Украины по конституционному праву, административному праву и правам человека Никита Жуков, сообщил Regnum 23 февраля

Указ президента Украины Владимира Зеленского предусматривает применение персональных санкций к Медведчуку, Марченко и еще ряду лиц сроком на три года в виде блокирования активов, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и других ограничений.

При этом, как отмечает юрист, этот перечень не является исчерпывающим — к этим лицам могут применяться и другие санкции. Что именно власть подразумевает под «другими» — непонятно.

Прецедент Оксаны Марченко. Как Зеленский создал себе проблему © Оксана Марченко/Facebook

«Если же реальных оснований для фактического подозрения в осуществлении террористической деятельности нет, оснований для сообщения о подозрении также нет, то возникают серьезные сомнения относительно законности такого указа. Само по себе решение СНБО не вызывает никаких юридических последствий — без введения его в действие президентом оно фактически не подлежит выполнению и применению», — объяснил Жуков.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.

Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.

На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.