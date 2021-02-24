Бывшие футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев отдохнули в ночном клубе, где обнимались под песню российского исполнителя. О встрече «двух кентов» 24 февраля написало украинское издание «Апостроф»

«Горчичник» за не тот язык: в украинском футболе разразился скандал © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк кадрах видео, которое попало в сеть с общей тусовки Милевского и Алиева, видно, как спортсмены обнимаются и танцуют под песню российского певца Андрея Губина «Ночь», что не могли не заметить радикально настроенные жители Украины, которые упрекнули спортсменов за русскую музыку.

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Алиев и Милевский подружились во время игры за киевское «Динамо», оба футболиста отличаются скандальным нравом: неоднократно попадались на нарушении спортивного режима и подвергались штрафам со стороны руководства.

На данный момент Александр Алиев является играющим тренером любительского клуба «Хмельницкий», игровую карьеру завершил.

А вот Артем Милевский, наоборот, вернулся в чемпионат Украины, став действующим игроком «Миная» из одноименного села в Закарпатской области, спортсмен подписал с клубом контракт до лета 2022 года.