Уроженец Луцка экс-футболист Анатолий Тимощук, который в настоящее время работает ассистентом главного тренера российского футбольного клуба «Зенит», от лица команды поздравил фанатов с Днем защитника Отечества. Произошедшее не понравилось его бывшей жене и украинским СМИ, о чем написал «Бульвар Гордона» 24 февраля

Бывший капитан сборной Украины по футболу снялся в рекламе к 23 февраля. Соответствующий пост появился на странице «Зенита» в Instagram.

«Считаете, что носки — банальный подарок? Только не эти!» — сказано в поздравительном посте клуба.

Продемонстрировал подарки от команды Тимощук, что вызвало у украинской части подписчиков негодование. Обратили внимание на пост местные СМИ, в частности, издание «Бульвар Гордона» написало об этом новость с заголовком «Знаменитый украинский футболист Тимощук в РФ рекламирует носки». Отреагировала на запись и бывшая жена спортсмена.

«Вместо прохода в Кубке России "Зенит" предлагает своим болельщикам в подарок на День защитника Отечества — 23 февраля — пару носков. Лицом рекламной кампании оказался Толик Тимощук. Ранее "Зенит" видел Толика в колготках, когда тот был моложе, но сейчас он рекламное лицо носков. Ты можешь выиграть все кубки, но запоминают тебя по носкам», — написала Надежда Навроцкая.

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Анатолий Тимощук является рекордсменом сборной Украины, за которую провел 144 матча. Игровую карьеру спортсмен завершил в феврале 2017 года, после чего начал работать в тренерском штабе питерского «Зенита».