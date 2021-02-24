Экс-премьер Украины Арсений Яценюк не считает совпадением, что в 7-летнюю годовщину Евромайдана его активный участник Сергей Стерненко был приговорен к семи годам заключения. Он написал об этом на своей странице в Facebook 23 февраля

Львовский облсовет о приговоре Стерненко: Зеленский не прошел тест Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

«Показательно, приговор вынесен в дни, когда мы отмечаем годовщину Революции достоинства. Вместо ощущения нашей победы семь лет назад мы получили семь лет тюрьмы для Сергея Стерненка. Возможно, именно поэтому такой приговор», — написал Яценюк.

Приговор радикалу вызвал массовые акции протеста в крупных городах Украины. Так, в Киеве акция обернулась жесткими стычками с полицией, ранеными и задержанными. Львовский облсовет выступил с обращением к центральной власти с требованием пересмотреть решение об осуждении Стерненко.