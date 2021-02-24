Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 5850, скончались 152 человека. Об этом 24 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook

На Украине почти 500 тысяч детей подхватили коронавирус © REUTERS, Gleb Garanich

Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа зафиксировали в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600) областях, Киеве (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 1 317 694 человека, зафиксирован 25 461 летальный случай.

Накануне в страну из Индии прибыли первая партия (500 тысяч доз) вакцины против коронавируса Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Ожидается, что вакцинация этим препаратом начнется 24 февраля. В первую очередь прививать будут медиков, которые лечат заразившихся COVID-19, а также военнослужащих.