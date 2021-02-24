«В частности, заболели 316 детей и 271 медработник. Также за минувшие сутки госпитализировали 3049 человек», — написал Степанов.
Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа зафиксировали в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600) областях, Киеве (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 1 317 694 человека, зафиксирован 25 461 летальный случай.
Накануне в страну из Индии прибыли первая партия (500 тысяч доз) вакцины против коронавируса Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Ожидается, что вакцинация этим препаратом начнется 24 февраля. В первую очередь прививать будут медиков, которые лечат заразившихся COVID-19, а также военнослужащих.