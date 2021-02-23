Офис генпрокурора объявил подозрения бывшим топ-менеджерам «Приватбанка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства во вторник, 23 февраля

Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

Подозрения вручили экс-главе правления банка (вероятно, речь идет об Александре Дубилете), а также начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица.

«Следствием установлено, что в декабря 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудника банка, осознавая, что "Приватбанк"… в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения», — говорится в сообщении.

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По версии правоохранителей, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное "задним числом", и решения кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения «О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США» от 2013 года.

Всего подозреваемые нанесли ущерб в размере 136 млн гривен.