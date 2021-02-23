Против строительства российской АЭС в Казахстане выступает та часть общества, которая придерживается прозападного курса страны. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев Касым-Жомарт Токаев заявлял, что строительство АЭС в республике пока не планируется, отмечая, что в этом вопросе нужно учитывать мнение населения.

Эксперт в связи с этим посетовал, что сама по себе тема Евразийской интеграции в Казахстане должным образом не продвигается на уровне государства.

«В СМИ мы видим просто новости по теме ЕАЭС, но никак не его продвижение. В то время как противники нашего содружества — местные западенцы — достаточно активны, именно они и выступают против строительства российской атомной электростанции», — указал Гусев.

Так что это вопрос не к гражданам, а больше к правительству, которое не формирует у казахстанцев спрос на интеграцию и не любит говорить о прогнозируемом к 2027 году дефиците электроэнергии, но любит модные и красивые солнечные электростанции, заключил собеседник издания.

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