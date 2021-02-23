Ранее Москва предлагала построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что строительство АЭС в республике пока не планируется, отмечая, что в этом вопросе нужно учитывать мнение населения.
Эксперт в связи с этим посетовал, что сама по себе тема Евразийской интеграции в Казахстане должным образом не продвигается на уровне государства.
«В СМИ мы видим просто новости по теме ЕАЭС, но никак не его продвижение. В то время как противники нашего содружества — местные западенцы — достаточно активны, именно они и выступают против строительства российской атомной электростанции», — указал Гусев.
Так что это вопрос не к гражданам, а больше к правительству, которое не формирует у казахстанцев спрос на интеграцию и не любит говорить о прогнозируемом к 2027 году дефиците электроэнергии, но любит модные и красивые солнечные электростанции, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.