Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение событиями в Белоруссии, в частности, действиями властей в отношении журналистов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 февраля на сайте МИД Украины

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Там отмечается также, что «весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность».

Министры заверили, что Украина «решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ».

Ранее суд в Минске приговорил двух сотрудниц телеканала «Белсат» к двум годам колонии за организацию и подготовку и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Журналисток задержали 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста.

На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В последние годы были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Журналиста итальянского госТВ Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене.

В начале февраля 2021 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.