Бывший специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер в своей статье для портала CEPA призвал администрацию президента Джо Байдена «возобновить свое участие и поддержку» Украины.

Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой хоть и был «хорошим началом», но теперь настало время для Байдена позвонить Владимиру Зеленскому.

При этом Волкер отмечает, что в Украине нарастают опасения относительно новой администрации США.

«Байден говорил с Путиным об Украине всего через неделю пребывания у власти, не проконсультировавшись предварительно с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, но позвонил более чем 30 другим главам государств», — пишет Волкер.

Волкер предложил администрации президента США предпринять ряд действий, в числе которых:

провести телефонный разговор Байдена и Зеленского;

осудить заявления RT об аннексии Донбасса;

подтвердить непринятие российских притязаний на Крым;

возобновить регулярные встречи на уровне глав иностранных ведомств и министров обороны;

продолжать настаивать на проведении Украиной антикоррупционных и правоохранительных реформ, а также открыть уголовные дела против некоторых олигархов;

присоединиться к ЕС и МВФ в усилиях по реализации Украиной антимонопольного законодательства.

По его словам, США должны действовать быстро, поскольку «силы, противостоящие такой программе, уже мобилизуются».

Как сообщалось, Госдеп США не увидел необходимости вводить санкции против европейских компаний за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», лишь подтвердив уже введенные ограничения в отношении российских трубоукладчиков.