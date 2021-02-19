Украинская певица Камалия призналась, что ее нынешний муж миллионер Мухаммад Захур, был не первым в ее жизни мужчиной и даже не первым, кто сделал ей предложение руки и сердца. Об этом 19 февраля написал Clutch

Певица поделилась с журналистами, что до знакомства с супругом встречалась с другим мужчиной, чувства влюбленных были взаимны, но делу помешала излишняя напористость кавалера, который требовал как можно быстрее заключить брак. По словам Камалии, у ухажера, видимо, «что-то было не так с головой». «Я не ожидала»: Камалия отреагировала на оскорбление Оли Поляковой © Оля Полякова/Инстаграм

«Он сказал мне: "Пока не будет штампа в паспорте, я тебя не отпущу". Это было в Крыму. Тогда мне совершенно не хотелось выходить замуж, мне было всего 20 лет, и в мои планы замужество не входило. Мне пришлось бежать посреди ночи. С сумкой ночевала в кустах, чтобы утром попасть на поезд», — рассказала певица.

После этого случая она решила, что будет дальше жить одна, отказавшись от отношений. Но это мнение изменила встреча с предпринимателем пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

«Я говорила ему, что замуж не хочу. Вот мы с тобой встречаемся, и хорошо. Мы должны друг друга узнать больше, вдруг у нас будут разногласия», — вспомнила Камалия.

Однако свадьба с миллионером все же состоялась всего через два месяца после знакомства. Только в отличие от предыдущего кавалера нынешний возлюбленный исполнительницы ни на чем не настаивал, а «взял» Камалию хитростью: пригласил ее якобы на свадьбу друга, а оказалось, на их собственную.

Читайте также: Дочь Добкина захотела дуэт с фигурантом «Миротворца».

Певица Камалия замужем за миллиардером, британско-украинским бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром уже 18 лет, пара воспитывает двух девочек-двойняшек.