«Хочешь дуэт с кем-то?» — спросил один из фолловеров.
На это дочь политика ответила «да» и уточнила: с Агутиным, поставив рядом с фамилией исполнителя сердечко.
Личные данные певца Леонида Агутина внесены в «Миротворец», фигурантов которого уже убивали на Украине. В качестве причины на сайте скандально известной базы указано, что исполнитель «участвовал в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками», а также «нарушал государственную границу» страны.
В 2014 году жители Крыма проголосовали за возвращение региона в состав РФ, что до сих пор не признает украинская сторона, которая требует от всех желающих получать разрешение в Киеве на посещение полуострова.
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Алла Добкина — дочь политика от первого брака. Она родилась в 1993 году. У Добкина есть еще сын и две дочери.