Дочь бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина Алла, дебютировавшая в качестве певицы прошлым летом, призналась, что хотела бы спеть дуэтом с российским исполнителем Леонидом Агутиным. Соответствующий пост в сториз Instagram она разместила 19 февраля

«Хочешь дуэт с кем-то?» — спросил один из фолловеров.

Дочь Добкина продолжает раздеваться, обнажая интимные места и татуировки © Алла Добкина/Инстаграм

Личные данные певца Леонида Агутина внесены в «Миротворец», фигурантов которого уже убивали на Украине. В качестве причины на сайте скандально известной базы указано, что исполнитель «участвовал в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками», а также «нарушал государственную границу» страны.

В 2014 году жители Крыма проголосовали за возвращение региона в состав РФ, что до сих пор не признает украинская сторона, которая требует от всех желающих получать разрешение в Киеве на посещение полуострова.

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Алла Добкина — дочь политика от первого брака. Она родилась в 1993 году. У Добкина есть еще сын и две дочери.