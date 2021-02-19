По словам Мосийчука, Белый дом планирует применение санкций в отношении компаний, связанных с РФ, а немецкие компании, задействованные в строительстве «Северного потока – 2», под санкции не попадут.
Это позволит «без шума и пыли завершить строительство» газопровода, отметил депутат.
«По мнению представителей администрации Байдена, такой шаг позволит хозяину Белого дома сохранить лицо перед избирателям и одновременно наладить стратегическое сотрудничество с Германией. Конечно, при таких раскладах Украина в глубокой заднице! Как вам такая "проукраинскость" Байдена?» — написал Мосийчук.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал остановку строительства газопровода вопросом жизни и смерти для Украины.