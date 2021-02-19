Если президент США Джо Байден ослабит санкции в отношении участников строительства «Северного потока – 2», это будет свидетельствовать о его антиукраинской позиции. Об этом написал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале 19 февраля

По словам Мосийчука, Белый дом планирует применение санкций в отношении компаний, связанных с РФ, а немецкие компании, задействованные в строительстве «Северного потока – 2», под санкции не попадут.

Это позволит «без шума и пыли завершить строительство» газопровода, отметил депутат. «Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«По мнению представителей администрации Байдена, такой шаг позволит хозяину Белого дома сохранить лицо перед избирателям и одновременно наладить стратегическое сотрудничество с Германией. Конечно, при таких раскладах Украина в глубокой заднице! Как вам такая "проукраинскость" Байдена?» — написал Мосийчук.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал остановку строительства газопровода вопросом жизни и смерти для Украины.