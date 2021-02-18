Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о первостепенной важности для Украины остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в Facebook 17 февраля

Коболев заявил, что для России «Северный поток — 2» — это прежде всего «инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией».

По его словам, пока Украина является транзитером газа в страны Западной Европы, украинская газотранспортная система (ГТС) является частью системы обороны страны. «Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток — 2" — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал Коболев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

По словам заместителя председателя правительства Александра Новака, проект газопровода «Северный поток — 2» завершен более чем на 95%.