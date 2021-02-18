В селе Сюрте Закарпатской области, где в прошлом году местные депутаты исполнили гимн Венгрии во время принятия присяги, неизвестные написали слова гимна Украины на стенах домов. Об этом 17 февраля сообщило издание «Страна.ua»

Плевать на СБУ! Закарпатские венгры намерены остаться главными сепаратистами мирового футбола © conifa.org

«В родном крае господствовать не дадим никому», — пригрозили на украинском языке вандалы.

Это не первый случай, когда подобные граффити наносятся в венгерских селах.

По мнению журналиста Дмитрия Тужанского, который обратил внимание общественности на ситуацию, слова гимна написали на стенах с провокационной целью, но учитывая реакцию на эту провокацию, «венгры и украинцы все более критично это воспринимают».

Кризис в венгерско-украинских отношениях начался после принятия закона «Об основах государственной языковой политики», разработанного командой бывшего президента Петра Порошенко. Венгрия выступила категорически против нового языкового законодательства, заявив о дискриминации венгерского населения Украины. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», лишивший национальные меньшинства права обучаться на родном языке.

Отношения стран резко обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. В октябре украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе.

В день голосования министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В итоге данная политическая сила победила на выборах.

В декабре стало известно, что Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области массовые обыски, проверяя информацию о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение суверенитета. Действия правоохранителей вызвали гнев венгерских властей — вопрос пообещали поднять в НАТО. Вскоре было возбуждено уголовное дело по факту совершения депутатами села Сюртово преступления — исполнения ими гимна Венгрии.