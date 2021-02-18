Известный украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что он подумывал над тем, чтобы принять участие в выборах мэра Киева, но эта попытка ничем не закончилась

Быстряков: почему Украина молчит

Композитор также отметил, что на нем висит клеймо «сепаратиста», хотя, на его взгляд, реальными сепаратистами были первые президенты Украины и России Леонид Кравчук и Борис Ельцин, которые подписали Беловежские соглашения, фактически прекратившие существование СССР.

«Люди этого не понимают. Если вы откроете украинскую Википедию, то кроме моих творческих заслуг там обязательно будет написано, что я «придерживаюсь антиукраинских взглядов» и «оправдываю агрессию». А если на других ресурсах про меня написано, что я русскоязычный композитор, то по сегодняшним меркам это тоже означает, что я ненадежный товарищ. О чем можно говорить?» — рассуждает Быстряков.

Собеседник издания добавил, что все равно будет активно говорить о проблемах Украины, поскольку правящий класс любит тишину, «когда все сидят по кухням, критикуют их, а потом идут на избирательные участки за них же голосовать».

Полностью интервью можно прочитать здесь.