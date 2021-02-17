Обмен удерживаемыми лицами между народными республиками Донбасса и Украиной тормозится Киевом. Об этом 17 февраля заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передаёт РИА Новости

Виновна ли Москва в нарушении «Минска»? Что говорят эксперты © пресс-служба презитента Украина

Последний обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса был проведен 16 апреля 2020 года. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а Киев в общей сложности 20 человек.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минский переговорный процесс еще не исчерпал свой потенциал и Украина должна выжать из него все возможное.