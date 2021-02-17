«Украинская сторона продолжает блокировать любую возможность освобождения и обмена удерживаемых лиц, предыдущие обязательства Украины по освобождению и обмену остаются невыполненными», — сказал Грызлов.
Последний обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса был проведен 16 апреля 2020 года. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а Киев в общей сложности 20 человек.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минский переговорный процесс еще не исчерпал свой потенциал и Украина должна выжать из него все возможное.