По словам Неижпапы, турецкие беспилотники будут использоваться для выполнения ряда «сверхважных задач», среди которых — освещение надводной обстановки в Азовской и Черноморской операционных зонах, выдача целеуказания, осуществление огневого поражения противника как на море, так и на суше.
Он отметил, что подготовка расчетов БПЛА типа Bayraktar будет вестись на базе центра испытаний и подготовки Baykar в Турции.
При этом, по данным украинского издания Defense Express, возможности БПЛА Bayraktar TB2 при достаточно символической противовоздушной обороне российских корветов в Черном море позволяют дрону самостоятельно наносить удары без риска быть сбитым с корабля.
«Никто и не собирается скрывать, против кого будут направлены эти приобретения», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
Соглашение о поставке беспилотников Украина и Турция подписали в декабре 2020 года.