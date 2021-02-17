Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью Укринформу напомнил, что украинские вооруженные силы до конца 2021 года планируется укомплектовать турецкими беспилотниками. Эту новость 17 февраля прокомментировал Telegram-канал Украина.ру

По словам Неижпапы, турецкие беспилотники будут использоваться для выполнения ряда «сверхважных задач», среди которых — освещение надводной обстановки в Азовской и Черноморской операционных зонах, выдача целеуказания, осуществление огневого поражения противника как на море, так и на суше. Британия и Турция хотят использовать Украину в большой игре против РФ и ЕС — Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

Он отметил, что подготовка расчетов БПЛА типа Bayraktar будет вестись на базе центра испытаний и подготовки Baykar в Турции.

При этом, по данным украинского издания Defense Express, возможности БПЛА Bayraktar TB2 при достаточно символической противовоздушной обороне российских корветов в Черном море позволяют дрону самостоятельно наносить удары без риска быть сбитым с корабля.

«Никто и не собирается скрывать, против кого будут направлены эти приобретения», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Соглашение о поставке беспилотников Украина и Турция подписали в декабре 2020 года.