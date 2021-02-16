Прибыль Украины от транзита газа в 2020 году составила $13 млрд, сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка» 16 февраля

«Если мы посмотрим на те дополнительные для Украины, а в случае транзита, гарантированные доходы практически равны прибыли. Сумма — 13 млрд долларов. Сюда входит и 5 млрд долларов, которые мы выиграли в Стокгольмском Арбитраже и заставили Россию заплатить».

Как американцы и поляки готовятся к прекращению транзита российского газа через Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Коболев назвал Украину надежным транзитером, однако Киев неоднократно был пойман на воровстве транзитного газа, направлявшегося в Европу. Это стало причиной «газовой войны» с РФ в 2008-2009 годах.