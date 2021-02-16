«Если мы посмотрим на те дополнительные для Украины, а в случае транзита, гарантированные доходы практически равны прибыли. Сумма — 13 млрд долларов. Сюда входит и 5 млрд долларов, которые мы выиграли в Стокгольмском Арбитраже и заставили Россию заплатить».
По его словам, после подписания нового транзитного контракта с Россией в 2019 году выручка от потоков газа, которые шли в Европу, выросла.
Коболев назвал Украину надежным транзитером, однако Киев неоднократно был пойман на воровстве транзитного газа, направлявшегося в Европу. Это стало причиной «газовой войны» с РФ в 2008-2009 годах.