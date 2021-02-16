Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко решил поздравить украинцев с годовщиной провозглашения независимости так называемой Кубанской народной республики. Об этом 16 февраля он написал в своем Telegram-канале

«Друзья, сегодня отмечаем День независимости Кубани! 16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики. Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это еще одно государство, которое создали украинцы», — написал Гончаренко.

Кроме того, он отметил, что Кубань якобы может стать украинским «островом свободы».

В октябре 2019 года в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», чтобы якобы вернуть этнических украинцев. Всего в его состав вошли 13 парламентариев, большинство которых из партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Возглавил ее Гончаренко, который заявил, что группа планирует возвращать в культурное, политическое и социальное поле Украины этнические территории и этнических украинцев. Начать они хотят с Кубани.

Независимая Кубанская народная республика, или официальный Кубанский край, был создан после распада Российской Империи и просуществовал с 1918 по 1920 год на территории бывшей Кубанской области и Кубанского казачьего войска. В Гражданской войне данное формирование примыкало к белым, попутно ведя переговоры с Украиной о возможном объединении.