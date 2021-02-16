Уроженка Крыма актриса и телеведущая Эвелина Блёданс пришла в компании своего бывшего возлюбленного актера Валерия Боровинских на премьеру российского криминального триллера «Аферистка». Об этом написала «Экспресс газета» 16 февраля

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Артисты не скрывали, что тогда у них случился роман, короткий, но яркий, а после их пути разошлись. Спустя примерно 30 лет Блёданс и Боровинских все чаще замечают вместе, по данным СМИ, пара даже съездила вместе на отдых в Таиланд.

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Родилась Эвелина Блёданс в Ялте, сейчас живет и работает в Москве. В настоящее время в официальном браке не состоит. Со своим третьим мужем продюсером Александром Семиным она развелась в 2017 году. В этом браке у артистки родился сын с синдромом Дауна.

До Семина Блёданс еще дважды была в браке: от второго мужа Дмитрия у нее родился сын, который сейчас живет с отцом в Израиле. А первый брак актрисы с актером и бывшим участником «Маски-шоу» Юрием Стыцковским продлился всего два месяца, до этого артисты встречались семь лет.