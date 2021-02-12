Уроженка Крыма, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поразила подписчиков танцем, который она исполнила полностью обнаженной. Ролик артистка выложила в Instagram 9 февраля

На видео Бледанс танцует, придерживая обнаженную грудь рукой, а на уровне бедер роль нижнего белья на ней выполняют салфетки. При этом ведущую активно гримируют, превращая ее в загорелую мулатку. Оказалось, таким образом артистка решила отметить день стриптиза.

«Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизеры». Честно скажу — впервые меня так подробно красили. А трусы салфетками задрапированы, таким же методом, как мужчинам рубашки во время грима прячут», — пояснила ролик ведущая.

С 1991 по 2005 год Бледанс являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру, что и принесло ей популярность, особенно среди мужского населения. Сейчас артистке 51 год, и многие ее поклонники, увидев оголившуюся актрису, обрушились на нее с критикой.

«Ножки как у старушки. Скромнее надо быть», «Ну, чего молодиться-то? Лицо перекачали», «В этом возрасте пора быть мудрее», «Походу менопауза Вам по мозгам ударила», «Просто позорище, полечи голову», «Полное разочарование, прикройтесь, возраст уже не тот», — написали пользователи.

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Родилась Эвелина Бледанс в Ялте, сейчас живет и работает в Москве. Актриса неоднократно подвергалась критике украинских националистов за высказывание о том, что «Крым никогда не был украинским».