«Мы знаем, как вы любите размеры oversize, поэтому решили вас удивить. Мы создали рубашки из плотного коттона (хлопка. — Ред.) цвета мокрого асфальта. Ткань высокого качества и плотности, что поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть нужные места», — уверен дизайнер.
Он посоветовал сочетать подобные рубашки с джинсами разных оттенков, главное, чтобы верх и низ не сливались, а контрастировали.
Ранее украинский модельер призвал инвестировать в водолазки.
Также Тан порекомендовал подписчицам пересмотреть свой гардероб, оставить только самые нужные вещи, которые сочетаются друг с другом, и впредь приобретать только те предметы гардероба, которые подходят к остальным, но при этом разнообразят образ.