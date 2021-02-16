Украинский дизайнер и модельер Андре Тан презентовал новую коллекцию женских рубашек plus siz, а заодно рассказал, что лучше всего носить девушкам размеров XL-XXXL (52-60-й разм.). Советы он дал на днях в сториз на своей странице в Instagram

«Мы знаем, как вы любите размеры oversize, поэтому решили вас удивить. Мы создали рубашки из плотного коттона (хлопка. — Ред.) цвета мокрого асфальта. Ткань высокого качества и плотности, что поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть нужные места», — уверен дизайнер.

Украинская модель рассказала, как безвозвратно похудеть © ссо, pixabay

Ранее украинский модельер призвал инвестировать в водолазки.

Также Тан порекомендовал подписчицам пересмотреть свой гардероб, оставить только самые нужные вещи, которые сочетаются друг с другом, и впредь приобретать только те предметы гардероба, которые подходят к остальным, но при этом разнообразят образ.