Дизайнер назвал несколько причин прямо сейчас приобрести водолазку. Одна из них — создание эффекта удлинения тела «ноги как у лани». Еще один повод — возможность носить сарафан или укороченный топ зимой, ведь если надеть эти предметы поверх водолазки, считает Тан, то получится создать летний струящийся образ в любое время года.
Часть подписчиков модельера назвали еще одно достоинство обсуждаемой вещи — высокое горло, защищающее от мороза и позволяющее отказаться от шарфа, утяжеляющего образ. Однако позитивно предложение инвестировать восприняли не все.
«Вы меня извините, но это "ацтой"», «Как на мой взгляд, то выглядит неудачно такой образ», «Органически не перевариваю эту модель», — высказали свое мнение подписчицы.