Украинский дизайнер и модельер Андре Тан предложил своим соотечественникам вложиться в свой гардероб, прикупив одну из самых главных базовых вещей — водолазку. Соответствующий пост он сделал в Instagram 22 января

Дизайнер назвал несколько причин прямо сейчас приобрести водолазку. Одна из них — создание эффекта удлинения тела «ноги как у лани». Еще один повод — возможность носить сарафан или укороченный топ зимой, ведь если надеть эти предметы поверх водолазки, считает Тан, то получится создать летний струящийся образ в любое время года.

Ницой похвалила Олю Полякову за язык © Оля Полякова/Инстаграм

«Вы меня извините, но это "ацтой"», «Как на мой взгляд, то выглядит неудачно такой образ», «Органически не перевариваю эту модель», — высказали свое мнение подписчицы.

Ранее Украинский модельер решил заработать на локдауне.