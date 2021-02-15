При распаде единой страны страдают все её части, и чем меньше часть, тем сильнее она страдает, подчеркнул эксперт.
«Через несколько лет после отделения в одном из тогдашних одесских журналистских клубов один из моих коллег сказал мне: «В своей статье ты писал, что на втором, максимум на третьем году независимости Украины всегда начинаются восстания под лозунгами объединения. Где же твои восстания?» Я ему ответил: «Ты невнимательно прочел статью. Там русским по белому сказано, что независимость Украины означает торговлю с РФ по мировым ценам всем подряд, включая цену на энергоносители. Где эти мировые цены, где эта независимость?» — указал Вассерман.
Публицист добавил, что за первые пять лет независимости украинский карбованец подешевел по отношению к российскому рублю ни много ни мало в 50 раз, после чего об остальных нюансах независимости можно не говорить.
Полностью интервью можно прочитать здесь.