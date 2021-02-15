Высокие экономические показатели Украины на момент развала СССР стали возможными благодаря тому, что она была частью единого хозяйства. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Хозяевам Украины невыгодно выполнение Минских соглашений © РИА Новости, Александр Натрускин

«Через несколько лет после отделения в одном из тогдашних одесских журналистских клубов один из моих коллег сказал мне: «В своей статье ты писал, что на втором, максимум на третьем году независимости Украины всегда начинаются восстания под лозунгами объединения. Где же твои восстания?» Я ему ответил: «Ты невнимательно прочел статью. Там русским по белому сказано, что независимость Украины означает торговлю с РФ по мировым ценам всем подряд, включая цену на энергоносители. Где эти мировые цены, где эта независимость?» — указал Вассерман.

Публицист добавил, что за первые пять лет независимости украинский карбованец подешевел по отношению к российскому рублю ни много ни мало в 50 раз, после чего об остальных нюансах независимости можно не говорить.

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