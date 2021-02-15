На западе Польши правоохранительные органы расследуют нападение нескольких граждан Грузии на украинцев. Детали инцидента приводит 15 февраля Polskie Radio

Заробитчанин раскрыл подробности увольнения голого украинца в Польше © gazetawroclawska.pl

Известно, что нескольких украинцев атаковала группа грузин, которые избили оппонентов и нанесли им удары ножом. Одной из жертв удалось добраться до ближайшего магазина и позвать на помощь. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

По горячим следам нападавшие грузины были задержаны полицией, все они оказались работниками одной из фирм. Предположительно, конфликт возник на почве национальной нетерпимости. Теперь фигурантам этой истории грозит тюрьма на срок от полугода до восьми лет.

Ранее СМИ облетело фото голого украинца в Польше, который в таком виде пришел под офис компании, из которой он был уволен, и показал своим бывшим работодателям средний палец.